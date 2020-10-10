هيئة مكة تنفذ برنامجاً تدريبياً عن مهارات الإبلاغ عن قضايا المسكرات

لمدة يومين وبمشاركة 30 عضواً ميدانياً من رؤساء المراكز والمساعدين

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامجاً تدريبياً عن مهارات الإبلاغ عن قضايا المسكرات لمدة يومين في مكة المكرمة.

وتناولت الدورة التدريبية تنمية قدرات العاملين في الميدان عن كيفية التعامل مع قضايا المسكرات وآلية الإبلاغ عنها، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

شارك في البرنامج 30 عضواً ميدانياً ما بين رؤساء مراكز ومساعدين وأعضاء ميدانيين.

وأشاد رئيس هيئة مكة المكرمة، الشيخ خالد بن عبد الله عسيري، بمتابعة المدير العام، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، في الرقي بمستوى العمل الميداني في فرع منطقة مكة المكرمة المحقق لتطلعات الرئيس العام، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

يذكر أن هذه البرامج ضمن الخطة التدريبية المقدمة من إدارة التخطيط والتطوير بمنطقة مكة المكرمة.