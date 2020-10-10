النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة مكة تنفذ برنامجاً تدريبياً عن مهارات الإبلاغ عن قضايا المسكرات

لمدة يومين وبمشاركة 30 عضواً ميدانياً من رؤساء المراكز والمساعدين

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامجاً تدريبياً عن مهارات الإبلاغ عن قضايا المسكرات لمدة يومين في مكة المكرمة.

وتناولت الدورة التدريبية تنمية قدرات العاملين في الميدان عن كيفية التعامل مع قضايا المسكرات وآلية الإبلاغ عنها، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

شارك في البرنامج 30 عضواً ميدانياً ما بين رؤساء مراكز ومساعدين وأعضاء ميدانيين.

وأشاد رئيس هيئة مكة المكرمة، الشيخ خالد بن عبد الله عسيري، بمتابعة المدير العام، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، في الرقي بمستوى العمل الميداني في فرع منطقة مكة المكرمة المحقق لتطلعات الرئيس العام، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

يذكر أن هذه البرامج ضمن الخطة التدريبية المقدمة من إدارة التخطيط والتطوير بمنطقة مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هيئة مكة تنفذ برنامجاً تدريبياً عن مهارات الإبلاغ عن قضايا المسكرات
سبق

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامجاً تدريبياً عن مهارات الإبلاغ عن قضايا المسكرات لمدة يومين في مكة المكرمة.

وتناولت الدورة التدريبية تنمية قدرات العاملين في الميدان عن كيفية التعامل مع قضايا المسكرات وآلية الإبلاغ عنها، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

شارك في البرنامج 30 عضواً ميدانياً ما بين رؤساء مراكز ومساعدين وأعضاء ميدانيين.

وأشاد رئيس هيئة مكة المكرمة، الشيخ خالد بن عبد الله عسيري، بمتابعة المدير العام، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، في الرقي بمستوى العمل الميداني في فرع منطقة مكة المكرمة المحقق لتطلعات الرئيس العام، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

يذكر أن هذه البرامج ضمن الخطة التدريبية المقدمة من إدارة التخطيط والتطوير بمنطقة مكة المكرمة.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
03:47 PM

هيئة مكة تنفذ برنامجاً تدريبياً عن مهارات الإبلاغ عن قضايا المسكرات

لمدة يومين وبمشاركة 30 عضواً ميدانياً من رؤساء المراكز والمساعدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
333

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامجاً تدريبياً عن مهارات الإبلاغ عن قضايا المسكرات لمدة يومين في مكة المكرمة.

وتناولت الدورة التدريبية تنمية قدرات العاملين في الميدان عن كيفية التعامل مع قضايا المسكرات وآلية الإبلاغ عنها، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

شارك في البرنامج 30 عضواً ميدانياً ما بين رؤساء مراكز ومساعدين وأعضاء ميدانيين.

وأشاد رئيس هيئة مكة المكرمة، الشيخ خالد بن عبد الله عسيري، بمتابعة المدير العام، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، في الرقي بمستوى العمل الميداني في فرع منطقة مكة المكرمة المحقق لتطلعات الرئيس العام، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

يذكر أن هذه البرامج ضمن الخطة التدريبية المقدمة من إدارة التخطيط والتطوير بمنطقة مكة المكرمة.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة