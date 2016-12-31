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8 %

هي نسبة الارتفاع في أسعار الذهب مع نهاية العام الجاري؛ وذلك بسبب تبدُّد أثر المكاسب التي تحققت من تراجع الدولار. وبذلك تنتهي موجة هبوط سعر الذهب التي استمرت ثلاث سنوات.
 
وبحسب "رويترز"، فقد زاد عدد المستثمرين في النصف الأول من 2016 مع إبداء مجلس الاحتياطي الاتحادي حذره بشأن رفع أسعار الفائدة بفعل المخاوف بشأن النمو العالمي في الوقت الذي صوتت فيه بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما قلص الإقبال على المخاطرة؛ ودفع المعدن الأصفر إلى الارتفاع لأعلى مستوى في عامَيْن في يوليو.
 
وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى منذ 14 ديسمبر عند 1163.14 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع 0.7 % إلى 1150.5 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار بنحو 8.5 % على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ عام 2011.
 
وكانت أسعار الذهب قد هبطت أكثر من 8 % في نوفمبر الماضي بفعل ارتفاع العائد على السندات الأمريكية، وبعد انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة؛ وهو ما أدى إلى التكهن بأن تعهده بالإنفاق على البنية التحتية سيحفز النمو.

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8 %
سبق

هي نسبة الارتفاع في أسعار الذهب مع نهاية العام الجاري؛ وذلك بسبب تبدُّد أثر المكاسب التي تحققت من تراجع الدولار. وبذلك تنتهي موجة هبوط سعر الذهب التي استمرت ثلاث سنوات.
 
وبحسب "رويترز"، فقد زاد عدد المستثمرين في النصف الأول من 2016 مع إبداء مجلس الاحتياطي الاتحادي حذره بشأن رفع أسعار الفائدة بفعل المخاوف بشأن النمو العالمي في الوقت الذي صوتت فيه بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما قلص الإقبال على المخاطرة؛ ودفع المعدن الأصفر إلى الارتفاع لأعلى مستوى في عامَيْن في يوليو.
 
وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى منذ 14 ديسمبر عند 1163.14 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع 0.7 % إلى 1150.5 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار بنحو 8.5 % على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ عام 2011.
 
وكانت أسعار الذهب قد هبطت أكثر من 8 % في نوفمبر الماضي بفعل ارتفاع العائد على السندات الأمريكية، وبعد انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة؛ وهو ما أدى إلى التكهن بأن تعهده بالإنفاق على البنية التحتية سيحفز النمو.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
11:21 PM

8 %

A A A
مروان المريسي - الرياض
0
2,429

هي نسبة الارتفاع في أسعار الذهب مع نهاية العام الجاري؛ وذلك بسبب تبدُّد أثر المكاسب التي تحققت من تراجع الدولار. وبذلك تنتهي موجة هبوط سعر الذهب التي استمرت ثلاث سنوات.
 
وبحسب "رويترز"، فقد زاد عدد المستثمرين في النصف الأول من 2016 مع إبداء مجلس الاحتياطي الاتحادي حذره بشأن رفع أسعار الفائدة بفعل المخاوف بشأن النمو العالمي في الوقت الذي صوتت فيه بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما قلص الإقبال على المخاطرة؛ ودفع المعدن الأصفر إلى الارتفاع لأعلى مستوى في عامَيْن في يوليو.
 
وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى منذ 14 ديسمبر عند 1163.14 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع 0.7 % إلى 1150.5 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار بنحو 8.5 % على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ عام 2011.
 
وكانت أسعار الذهب قد هبطت أكثر من 8 % في نوفمبر الماضي بفعل ارتفاع العائد على السندات الأمريكية، وبعد انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة؛ وهو ما أدى إلى التكهن بأن تعهده بالإنفاق على البنية التحتية سيحفز النمو.

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بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,429
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,411
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,477
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,424

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