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"واشنطن بوست": ترامب سيعيد فتح سجون سرية بالخارج

ضمن إطار استجواب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية

كشفت صحيفة واشنطن بوست اليوم أن مسودة أمر تنفيذي لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد "ترامب" قد تجيز لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سى.آي.إيه" إعادة فتح سجون في الخارج.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن ذلك يأتي في إطار برنامج استجواب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية وفقًا لما نشرته "سكاي نيوز".

ووفقًا لمسودة الأمر التنفيذي وعنوانها "احتجاز واستجواب المحاربين الأعداء" التي نشرتها الصحيفة؛ فإن منشأة الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو في كوبا أيضًا ستبقى مفتوحة.
 

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"واشنطن بوست": ترامب سيعيد فتح سجون سرية بالخارج
سبق

كشفت صحيفة واشنطن بوست اليوم أن مسودة أمر تنفيذي لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد "ترامب" قد تجيز لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سى.آي.إيه" إعادة فتح سجون في الخارج.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن ذلك يأتي في إطار برنامج استجواب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية وفقًا لما نشرته "سكاي نيوز".

ووفقًا لمسودة الأمر التنفيذي وعنوانها "احتجاز واستجواب المحاربين الأعداء" التي نشرتها الصحيفة؛ فإن منشأة الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو في كوبا أيضًا ستبقى مفتوحة.
 

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
08:54 PM
ضمن إطار استجواب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية

"واشنطن بوست": ترامب سيعيد فتح سجون سرية بالخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت صحيفة واشنطن بوست اليوم أن مسودة أمر تنفيذي لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد "ترامب" قد تجيز لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سى.آي.إيه" إعادة فتح سجون في الخارج.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن ذلك يأتي في إطار برنامج استجواب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية وفقًا لما نشرته "سكاي نيوز".

ووفقًا لمسودة الأمر التنفيذي وعنوانها "احتجاز واستجواب المحاربين الأعداء" التي نشرتها الصحيفة؛ فإن منشأة الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو في كوبا أيضًا ستبقى مفتوحة.
 

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