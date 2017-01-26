وافد يختطف حدثاً ويساوم ذويه بجازان ويصيب رجل أمن.. دهم وسيطرة ثم قبض

يمني مجهول الهوية يعمل على تهريب المتسللين إلى المملكة وإيوائهم بغرفة مهجورة

أطاحت شرطة منطقة جازان بوافد عربي؛ إثر قيامه باختطاف مقيم من بني جلدته، ومساومة ذويه على مبلغ مالي ﻹطلاقه، وفور ورود المعلومات المؤكدة للشرطة قامت بإجراء تحرياتها وجمع معلومات أكثر عن الحادثة.

وأكدت تحريات شرطة منطقة جازان أن الجاني يمني مجهول الهوية ومقيم بطريقة غير مشروعة يعمل على تهريب المتسللين إلى داخل اﻷراضي السعودية، وإيوائهم في غرفة مهجورة بإحدى المحافظات الحدودية.

فقامت بتشكيل فريق أمني متخصص لمثل هذه الحالات، ورصد الموقع الذي يختبئ فيه، وإعداد كمين محكم لمداهمة الموقع المهجور، وأثناء محاولة الدخول حاول الخاطف الهرب؛ بعد أن استخدم آلة حادة، وأصاب أحد رجال الأمن بها؛ إلا أن ذلك لم ينقذه ولم يتمكن من الهرب.

وسيطر رجال الأمن على الموقف، وعُثر على الحدث المخطوف محتجزاً في تلك الغرفة وهو بصحة جيدة، فتم استكمال الإجراءات الأولية، وإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.