وفاة والدة إبراهيم ومحمد أبوحيد

وفاة والدة "إبراهيم، ومحمد" أبناء "سعد أبوحيد"، وأديت الصلاة على الفقيدة يوم أمس في جامع الحزم في مركز الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم.

و"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أبنَي الفقيدة "إبراهيم، ومحمد"، وإلى بنات الفقيدة وأحفادها، وإلى كافة أسرة آل أبوحيد والضفيان في الرياض والحوطة، ويتقبل العزاء في منزل "محمد أبوحيد" في مركز الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم.