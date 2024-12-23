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والد السجين "علي الجنيبي" يناشد الملك تأجيل قصاص ابنه لمدة شهر

التنفيذ يوم الأحد.. واللجان لم يسعفها الوقت في الصلح ومقابلة أهل الدم

ناشد والد السجين علي بن جازي الجنيبي البقمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بتأجيل تنفيذ حد القصاص في ابنه والمقرر تنفيذه صباح يوم الأحد الموافق ٢٦ /٣  / ١٤٣٨، لمدة شهر لتتمكن لجان الصلح والمشايخ والأعيان من السعي في عتق رقبة ابنه وإقناع أهل الدم بالتنازل.
 
وقال والد السجين علي الجنيبي لـ"سبق": لقد قدر الله على ابني البالغ من العمر 17 عامًا أن يحصل بينه وبين شاب آخر بالعمر نفسه  خلاف ومضاربة بالمدرسة التي يدرسان بها بمحافظة تربة وتسبب هذا الخلاف بحالة قتل وأودع ابني سجن الطائف وحكم عليه بالقصاص وهذا شرع الله ولا نعترض عليه فهو حق مشروع لأولياء الدم.
 
وأضاف والد السجين: لم يحدد لنا موعد تنفيذ القصاص وكنا نسعى ونجهز مع المشايخ والأعيان خلال الفترة الماضية بشأن تحديد موعد لكي يسعى فيه بالصلح وطلب أهل الدم بالتنازل وإعتاق رقبة ابني من حد السيف وخصوصًا أن هذه المضاربة لم يكن لها امتداد قبلي ولا أخلاقي ولا عقدي إنما هي نتيجة طيش وجهل شباب لم تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة لا يدركون عواقب الأمور.
 
وتابع: تفاجأت يوم الأحد الماضي بأنه تم تحديد موعد تنفيذ القصاص بابني بعد سبعة أيام وهذه المدة قصيرة جدًا ولم نتمكن نحن واللجان والمشايخ من السعي في عتق رقبة ابني بالشكل المطلوب علمًا بأنه لم يسبق لنا التأجيل ولم تتدخل لجان الإصلاح الرسمية في قضية ابني وأملنا بالله ثم في أهل الدم كبير بأن يحصل تنازل بعد تدخل مساعي الخير والوجهاء ولكن الوقت ضيق جدًا ولم يسعفنا.
 
وواصل الجنيبي: أنا ووالدة هذا الشاب كبيران في السن وأصابنا من الهم والغم مالله به عليم ولا أمل لنا بعد الله سبحانه وتعالى إلا في تأجيل تنفيذ حكم القصاص.
 
كذلك ناشد أهل الدم بالعفو عن ابنه لوجه الله تعالى والسماح للوجهاء واللجان بمقابلتهم والتحدث معهم بالمعروف.
 
يُذكر أن أهالي محافظة تربة أطلقوا خلال اليومين الماضيين وسم #عتق_رقبة_علي_جازي_الجنيبي شاركوا فيه بالمواعظ والنخوة والقصائد الشعرية مطالبين من خلاله أهل الدم بالتنازل وعتق رقبة السجين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والد السجين "علي الجنيبي" يناشد الملك تأجيل قصاص ابنه لمدة شهر
سبق
ناشد والد السجين علي بن جازي الجنيبي البقمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بتأجيل تنفيذ حد القصاص في ابنه والمقرر تنفيذه صباح يوم الأحد الموافق ٢٦ /٣  / ١٤٣٨، لمدة شهر لتتمكن لجان الصلح والمشايخ والأعيان من السعي في عتق رقبة ابنه وإقناع أهل الدم بالتنازل.
 
وقال والد السجين علي الجنيبي لـ"سبق": لقد قدر الله على ابني البالغ من العمر 17 عامًا أن يحصل بينه وبين شاب آخر بالعمر نفسه  خلاف ومضاربة بالمدرسة التي يدرسان بها بمحافظة تربة وتسبب هذا الخلاف بحالة قتل وأودع ابني سجن الطائف وحكم عليه بالقصاص وهذا شرع الله ولا نعترض عليه فهو حق مشروع لأولياء الدم.
 
وأضاف والد السجين: لم يحدد لنا موعد تنفيذ القصاص وكنا نسعى ونجهز مع المشايخ والأعيان خلال الفترة الماضية بشأن تحديد موعد لكي يسعى فيه بالصلح وطلب أهل الدم بالتنازل وإعتاق رقبة ابني من حد السيف وخصوصًا أن هذه المضاربة لم يكن لها امتداد قبلي ولا أخلاقي ولا عقدي إنما هي نتيجة طيش وجهل شباب لم تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة لا يدركون عواقب الأمور.
 
وتابع: تفاجأت يوم الأحد الماضي بأنه تم تحديد موعد تنفيذ القصاص بابني بعد سبعة أيام وهذه المدة قصيرة جدًا ولم نتمكن نحن واللجان والمشايخ من السعي في عتق رقبة ابني بالشكل المطلوب علمًا بأنه لم يسبق لنا التأجيل ولم تتدخل لجان الإصلاح الرسمية في قضية ابني وأملنا بالله ثم في أهل الدم كبير بأن يحصل تنازل بعد تدخل مساعي الخير والوجهاء ولكن الوقت ضيق جدًا ولم يسعفنا.
 
وواصل الجنيبي: أنا ووالدة هذا الشاب كبيران في السن وأصابنا من الهم والغم مالله به عليم ولا أمل لنا بعد الله سبحانه وتعالى إلا في تأجيل تنفيذ حكم القصاص.
 
كذلك ناشد أهل الدم بالعفو عن ابنه لوجه الله تعالى والسماح للوجهاء واللجان بمقابلتهم والتحدث معهم بالمعروف.
 
يُذكر أن أهالي محافظة تربة أطلقوا خلال اليومين الماضيين وسم #عتق_رقبة_علي_جازي_الجنيبي شاركوا فيه بالمواعظ والنخوة والقصائد الشعرية مطالبين من خلاله أهل الدم بالتنازل وعتق رقبة السجين.
23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
12:20 AM
التنفيذ يوم الأحد.. واللجان لم يسعفها الوقت في الصلح ومقابلة أهل الدم

والد السجين "علي الجنيبي" يناشد الملك تأجيل قصاص ابنه لمدة شهر

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سعد البقمي - تربة
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49,590

ناشد والد السجين علي بن جازي الجنيبي البقمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بتأجيل تنفيذ حد القصاص في ابنه والمقرر تنفيذه صباح يوم الأحد الموافق ٢٦ /٣  / ١٤٣٨، لمدة شهر لتتمكن لجان الصلح والمشايخ والأعيان من السعي في عتق رقبة ابنه وإقناع أهل الدم بالتنازل.
 
وقال والد السجين علي الجنيبي لـ"سبق": لقد قدر الله على ابني البالغ من العمر 17 عامًا أن يحصل بينه وبين شاب آخر بالعمر نفسه  خلاف ومضاربة بالمدرسة التي يدرسان بها بمحافظة تربة وتسبب هذا الخلاف بحالة قتل وأودع ابني سجن الطائف وحكم عليه بالقصاص وهذا شرع الله ولا نعترض عليه فهو حق مشروع لأولياء الدم.
 
وأضاف والد السجين: لم يحدد لنا موعد تنفيذ القصاص وكنا نسعى ونجهز مع المشايخ والأعيان خلال الفترة الماضية بشأن تحديد موعد لكي يسعى فيه بالصلح وطلب أهل الدم بالتنازل وإعتاق رقبة ابني من حد السيف وخصوصًا أن هذه المضاربة لم يكن لها امتداد قبلي ولا أخلاقي ولا عقدي إنما هي نتيجة طيش وجهل شباب لم تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة لا يدركون عواقب الأمور.
 
وتابع: تفاجأت يوم الأحد الماضي بأنه تم تحديد موعد تنفيذ القصاص بابني بعد سبعة أيام وهذه المدة قصيرة جدًا ولم نتمكن نحن واللجان والمشايخ من السعي في عتق رقبة ابني بالشكل المطلوب علمًا بأنه لم يسبق لنا التأجيل ولم تتدخل لجان الإصلاح الرسمية في قضية ابني وأملنا بالله ثم في أهل الدم كبير بأن يحصل تنازل بعد تدخل مساعي الخير والوجهاء ولكن الوقت ضيق جدًا ولم يسعفنا.
 
وواصل الجنيبي: أنا ووالدة هذا الشاب كبيران في السن وأصابنا من الهم والغم مالله به عليم ولا أمل لنا بعد الله سبحانه وتعالى إلا في تأجيل تنفيذ حكم القصاص.
 
كذلك ناشد أهل الدم بالعفو عن ابنه لوجه الله تعالى والسماح للوجهاء واللجان بمقابلتهم والتحدث معهم بالمعروف.
 
يُذكر أن أهالي محافظة تربة أطلقوا خلال اليومين الماضيين وسم #عتق_رقبة_علي_جازي_الجنيبي شاركوا فيه بالمواعظ والنخوة والقصائد الشعرية مطالبين من خلاله أهل الدم بالتنازل وعتق رقبة السجين.

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