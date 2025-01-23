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والد العويس: وسائل الاتصال مع ابني مقطوعة.. وسيعود خلال يومَيْن

 كشف خليل العويس، والد محمد العويس حارس مرمى الشباب، أنه فَقَد الاتصال بابنه منذ مغادرته لمعسكر المنتخب السعودي الأول في مدينة أبو ظبي الإماراتية.
 
وقال خليل في حديث لموقع mbc pro  : توقعت أن محمد سيكون معنا في الدمام بعد نهاية المعسكر، أو أن يعود إلى الرياض، إلا أن وسائل الاتصال به فُقدت تمامًا. وحسب علمي فهو موجود خارج البلاد.
 
وطمأن والد اللاعب الجميع على صحة ابنه محمد، وقال: هو بصحة جيدة بإذن الله، وسأحاول التواصل مع أصدقائه مجددًا لمعرفة مكان وجوده، وبإذن الله خلال يومين إلى ثلاثة أيام ستتضح الأمور بشكل كامل، وينتهي موضوع غيابه بشكل نهائي. 
 

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والد العويس: وسائل الاتصال مع ابني مقطوعة.. وسيعود خلال يومَيْن
سبق

 كشف خليل العويس، والد محمد العويس حارس مرمى الشباب، أنه فَقَد الاتصال بابنه منذ مغادرته لمعسكر المنتخب السعودي الأول في مدينة أبو ظبي الإماراتية.
 
وقال خليل في حديث لموقع mbc pro  : توقعت أن محمد سيكون معنا في الدمام بعد نهاية المعسكر، أو أن يعود إلى الرياض، إلا أن وسائل الاتصال به فُقدت تمامًا. وحسب علمي فهو موجود خارج البلاد.
 
وطمأن والد اللاعب الجميع على صحة ابنه محمد، وقال: هو بصحة جيدة بإذن الله، وسأحاول التواصل مع أصدقائه مجددًا لمعرفة مكان وجوده، وبإذن الله خلال يومين إلى ثلاثة أيام ستتضح الأمور بشكل كامل، وينتهي موضوع غيابه بشكل نهائي. 
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
10:16 PM

والد العويس: وسائل الاتصال مع ابني مقطوعة.. وسيعود خلال يومَيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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75,218

 كشف خليل العويس، والد محمد العويس حارس مرمى الشباب، أنه فَقَد الاتصال بابنه منذ مغادرته لمعسكر المنتخب السعودي الأول في مدينة أبو ظبي الإماراتية.
 
وقال خليل في حديث لموقع mbc pro  : توقعت أن محمد سيكون معنا في الدمام بعد نهاية المعسكر، أو أن يعود إلى الرياض، إلا أن وسائل الاتصال به فُقدت تمامًا. وحسب علمي فهو موجود خارج البلاد.
 
وطمأن والد اللاعب الجميع على صحة ابنه محمد، وقال: هو بصحة جيدة بإذن الله، وسأحاول التواصل مع أصدقائه مجددًا لمعرفة مكان وجوده، وبإذن الله خلال يومين إلى ثلاثة أيام ستتضح الأمور بشكل كامل، وينتهي موضوع غيابه بشكل نهائي. 
 

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