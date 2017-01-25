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وحدات الجيش اليمني تقتحم معسكر الدفاع الجوي وتتقدم إلى منطقة المحجر

ميليشيات الحوثي والمخلوع هربت بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها

تمكنت وحدات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي اليوم الأربعاء من اقتحام معسكر الدفاع الجوي، بينما واصلت تقدمها في منطقة المحجر شرق مدينة المخا، غرب تعز.
 
 مصدر عسكري أكد للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش شنوا هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات في معسكر الدفاع الجوي، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي تمكنوا على إثره من اقتحام المعسكر وتحريره من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية، حيث لاذت الأخيرة بالفرار بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها.
 
وأفاد المصدر أن وحدات الجيش واصلت زحفها نحو معاقل الميليشيات الانقلابية في منطقة المحجر وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لا تزال المعارك على أشدها بين الجيش والمقاومة من جهة والميليشيات من جهة أخرى في منطقة البليلي شرق مدينة المخا.

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وحدات الجيش اليمني تقتحم معسكر الدفاع الجوي وتتقدم إلى منطقة المحجر
سبق

تمكنت وحدات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي اليوم الأربعاء من اقتحام معسكر الدفاع الجوي، بينما واصلت تقدمها في منطقة المحجر شرق مدينة المخا، غرب تعز.
 
 مصدر عسكري أكد للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش شنوا هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات في معسكر الدفاع الجوي، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي تمكنوا على إثره من اقتحام المعسكر وتحريره من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية، حيث لاذت الأخيرة بالفرار بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها.
 
وأفاد المصدر أن وحدات الجيش واصلت زحفها نحو معاقل الميليشيات الانقلابية في منطقة المحجر وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لا تزال المعارك على أشدها بين الجيش والمقاومة من جهة والميليشيات من جهة أخرى في منطقة البليلي شرق مدينة المخا.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
11:27 PM
ميليشيات الحوثي والمخلوع هربت بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها

وحدات الجيش اليمني تقتحم معسكر الدفاع الجوي وتتقدم إلى منطقة المحجر

A A A
محمد الزامل - الرياض
11
20,615

تمكنت وحدات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي اليوم الأربعاء من اقتحام معسكر الدفاع الجوي، بينما واصلت تقدمها في منطقة المحجر شرق مدينة المخا، غرب تعز.
 
 مصدر عسكري أكد للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش شنوا هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات في معسكر الدفاع الجوي، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي تمكنوا على إثره من اقتحام المعسكر وتحريره من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية، حيث لاذت الأخيرة بالفرار بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها.
 
وأفاد المصدر أن وحدات الجيش واصلت زحفها نحو معاقل الميليشيات الانقلابية في منطقة المحجر وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لا تزال المعارك على أشدها بين الجيش والمقاومة من جهة والميليشيات من جهة أخرى في منطقة البليلي شرق مدينة المخا.

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