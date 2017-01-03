ورشة عمل في عسير عن "مخاطر الاحتطاب وآثاره على البيئة"

تُنظّمها إدارة الزراعة بالتزامن مع توجه الأنظار لعاصمة السياحة

تنظم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير ورشةَ عمل بعنوان "مخاطر تنامي الاحتطاب وآثاره على البيئة"، في تمام العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بقصر الساحل بالحريضة، تحت رعاية أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وقال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بعسير م.فهد الفرطيش: "الورشة تأتي في في إطار سعي الإدارة للتوعية بأهمية الحفاظ على بيئة منطقة عسير؛ خاصة وأن بيئتها كانت أحد العوامل لفوز عاصمة منطقتها الإدارية أبها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م من قِبَل لجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية".

وأضاف: "تحقيق هدف الحفاظ على البيئة ضرورة في ظل توجه أنظار العالم العربي لعاصمة السياحة في هذا العام".

وأردف: "الورشة ستضم ورقة عمل بعنوان "جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحد من ظاهرة الاحتطاب" يقدّمها المهندس علي سلطان من الإدارة العامة للزراعة، وورشة عمل بعنوان "أهمية العمل التطوعي في حماية الموادر الطبيعية"، يلقيها المدير التنفيذي لفرع جميعة البيئة السعودية بعسير د.عثمان آل جداره".

وتابع: "سيتم طرح ورقة عمل بعنوان "حلول إبداعية لظاهرة الاحتطاب" يقدّمها رئيس اللجنة الإعلامية لجميعة اليسر والنباتات الصحراوية المستشار أحمد بدوي، وورشة عمل بعنوان دور المجالس الخاصة وبرامج التواصل الاجتماعي في التوعية البيئة، يليقها الناشط البيئي والاجتماعي حسن مخافة، قبل أن تختتم الورشة بالمناقشة العامة والتوصيات".