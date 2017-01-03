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350 ورقة علمية بمؤتمر البحر الأحمر الثالث لطب العيون بجدة

ينطلق غداً ويستمر 4 أيام بحضور أكثر من "180" متحدثاً دولياً ومحلياً

تستضيف الجمعية السعودية لطب العيون بجدة بالمنطقة الغربية، فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الثالث لطب العيون (2017) والتي تنطلق صباح غدٍ الأربعاء، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ويشارك في تنظيم هذه الفعاليات التي تستمر أربعة أيام، مستشفى الحرس الوطني، بالتعاون مع مستشفى العيون بجدة، ويناقش أكثر من 350 ورقة علمية.


وأكد ممثل الجمعية رئيس اللجنة التنظيمية بالمؤتمر الدكتور علي الخيري أن المؤتمر يعد فرصة للمختصين والعاملين في مجال طب العيون للاطلاع على أهم المستجدات الحديثة فيه، وإثراء البحث العلمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يتناول مواضيع أمراض وجراحات القرنية ومقدمة العين، والجراحات الانكسارية لتصحيح النظر، وجراحات الماء الأبيض (الكاتاراكت) وزراعة العدسات، إضافة إلى موضوعين هامين هما الجلوكوما (الماء الأزرق) والشبكية.


وفي ذات السياق، أوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور سعيد الغامدي أن المؤتمر يستهدف توفير كافة المستجدات الطبية، والعمل على تطوير ومساندة الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب العيون والاستفادة من خبرات النخبة في هذا التخصص، موضحاً أن المؤتمر الذي تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم مستمر، يقدم أكثر من (50) كورساً في طب وجراحة العيون والبصريات والتعليم الطبي والعلوم الطبية المساعدة لطب العيون بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيون AAO، والمدرسة الأوروبية للدراسات المتقدمة في طب العيون ESASO، والجمعية المصرية للجراحات الانكسارية وزراعة العدسات ESOIRS.


وأضاف "الغامدي" أن المؤتمر يقدم أكثر من (350) ورقة عمل في (80) جلسة علمية يقدمها أكثر من (30) متحدثاً من أمريكا، بريطانيا، إسبانيا، ايرلندا، هولندا، إيطاليا، فرنسا، سويسرا، بولندا، اليونان، مصر، الأردن، البحرين، الإمارات، ولبنان إضافة إلى (150) متحدثاً من داخل المملكة، فيما تتسع مقاعد المؤتمر إلى (2500) من أطباء العيون وأخصائيي البصريات، وممرضي وممرضات العيون، ومساعدي طب العيون، والعاملين الفنيين في مجال طب العيون، وأطباء المستقبل في مجال العيون، وكذلك المهنيون الصحيون العاملون في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.


الجدير بالذكر أن المؤتمر يعقد ضمن فعالياته عمومية الجمعية السعودية لطب العيون ظهر الخميس، حيث يتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد، كما يشهد مساء الخميس أمسية "نجاحات في الظلام" التي تستضيف فيها الموهوبين من رواد الإعاقة البصرية من السعودية ممن يحملون سيرة تحد وإصرار وساهموا رغم إعاقتهم في خدمة الوطن، ويمكن متابعة المؤتمر من خلال موقعه على شبكة الإنترنت www.rsos2017.com.
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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350 ورقة علمية بمؤتمر البحر الأحمر الثالث لطب العيون بجدة
سبق

تستضيف الجمعية السعودية لطب العيون بجدة بالمنطقة الغربية، فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الثالث لطب العيون (2017) والتي تنطلق صباح غدٍ الأربعاء، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ويشارك في تنظيم هذه الفعاليات التي تستمر أربعة أيام، مستشفى الحرس الوطني، بالتعاون مع مستشفى العيون بجدة، ويناقش أكثر من 350 ورقة علمية.


وأكد ممثل الجمعية رئيس اللجنة التنظيمية بالمؤتمر الدكتور علي الخيري أن المؤتمر يعد فرصة للمختصين والعاملين في مجال طب العيون للاطلاع على أهم المستجدات الحديثة فيه، وإثراء البحث العلمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يتناول مواضيع أمراض وجراحات القرنية ومقدمة العين، والجراحات الانكسارية لتصحيح النظر، وجراحات الماء الأبيض (الكاتاراكت) وزراعة العدسات، إضافة إلى موضوعين هامين هما الجلوكوما (الماء الأزرق) والشبكية.


وفي ذات السياق، أوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور سعيد الغامدي أن المؤتمر يستهدف توفير كافة المستجدات الطبية، والعمل على تطوير ومساندة الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب العيون والاستفادة من خبرات النخبة في هذا التخصص، موضحاً أن المؤتمر الذي تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم مستمر، يقدم أكثر من (50) كورساً في طب وجراحة العيون والبصريات والتعليم الطبي والعلوم الطبية المساعدة لطب العيون بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيون AAO، والمدرسة الأوروبية للدراسات المتقدمة في طب العيون ESASO، والجمعية المصرية للجراحات الانكسارية وزراعة العدسات ESOIRS.


وأضاف "الغامدي" أن المؤتمر يقدم أكثر من (350) ورقة عمل في (80) جلسة علمية يقدمها أكثر من (30) متحدثاً من أمريكا، بريطانيا، إسبانيا، ايرلندا، هولندا، إيطاليا، فرنسا، سويسرا، بولندا، اليونان، مصر، الأردن، البحرين، الإمارات، ولبنان إضافة إلى (150) متحدثاً من داخل المملكة، فيما تتسع مقاعد المؤتمر إلى (2500) من أطباء العيون وأخصائيي البصريات، وممرضي وممرضات العيون، ومساعدي طب العيون، والعاملين الفنيين في مجال طب العيون، وأطباء المستقبل في مجال العيون، وكذلك المهنيون الصحيون العاملون في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.


الجدير بالذكر أن المؤتمر يعقد ضمن فعالياته عمومية الجمعية السعودية لطب العيون ظهر الخميس، حيث يتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد، كما يشهد مساء الخميس أمسية "نجاحات في الظلام" التي تستضيف فيها الموهوبين من رواد الإعاقة البصرية من السعودية ممن يحملون سيرة تحد وإصرار وساهموا رغم إعاقتهم في خدمة الوطن، ويمكن متابعة المؤتمر من خلال موقعه على شبكة الإنترنت www.rsos2017.com.
 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
08:40 PM
ينطلق غداً ويستمر 4 أيام بحضور أكثر من "180" متحدثاً دولياً ومحلياً

350 ورقة علمية بمؤتمر البحر الأحمر الثالث لطب العيون بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تستضيف الجمعية السعودية لطب العيون بجدة بالمنطقة الغربية، فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الثالث لطب العيون (2017) والتي تنطلق صباح غدٍ الأربعاء، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ويشارك في تنظيم هذه الفعاليات التي تستمر أربعة أيام، مستشفى الحرس الوطني، بالتعاون مع مستشفى العيون بجدة، ويناقش أكثر من 350 ورقة علمية.


وأكد ممثل الجمعية رئيس اللجنة التنظيمية بالمؤتمر الدكتور علي الخيري أن المؤتمر يعد فرصة للمختصين والعاملين في مجال طب العيون للاطلاع على أهم المستجدات الحديثة فيه، وإثراء البحث العلمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يتناول مواضيع أمراض وجراحات القرنية ومقدمة العين، والجراحات الانكسارية لتصحيح النظر، وجراحات الماء الأبيض (الكاتاراكت) وزراعة العدسات، إضافة إلى موضوعين هامين هما الجلوكوما (الماء الأزرق) والشبكية.


وفي ذات السياق، أوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور سعيد الغامدي أن المؤتمر يستهدف توفير كافة المستجدات الطبية، والعمل على تطوير ومساندة الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب العيون والاستفادة من خبرات النخبة في هذا التخصص، موضحاً أن المؤتمر الذي تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم مستمر، يقدم أكثر من (50) كورساً في طب وجراحة العيون والبصريات والتعليم الطبي والعلوم الطبية المساعدة لطب العيون بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيون AAO، والمدرسة الأوروبية للدراسات المتقدمة في طب العيون ESASO، والجمعية المصرية للجراحات الانكسارية وزراعة العدسات ESOIRS.


وأضاف "الغامدي" أن المؤتمر يقدم أكثر من (350) ورقة عمل في (80) جلسة علمية يقدمها أكثر من (30) متحدثاً من أمريكا، بريطانيا، إسبانيا، ايرلندا، هولندا، إيطاليا، فرنسا، سويسرا، بولندا، اليونان، مصر، الأردن، البحرين، الإمارات، ولبنان إضافة إلى (150) متحدثاً من داخل المملكة، فيما تتسع مقاعد المؤتمر إلى (2500) من أطباء العيون وأخصائيي البصريات، وممرضي وممرضات العيون، ومساعدي طب العيون، والعاملين الفنيين في مجال طب العيون، وأطباء المستقبل في مجال العيون، وكذلك المهنيون الصحيون العاملون في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.


الجدير بالذكر أن المؤتمر يعقد ضمن فعالياته عمومية الجمعية السعودية لطب العيون ظهر الخميس، حيث يتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد، كما يشهد مساء الخميس أمسية "نجاحات في الظلام" التي تستضيف فيها الموهوبين من رواد الإعاقة البصرية من السعودية ممن يحملون سيرة تحد وإصرار وساهموا رغم إعاقتهم في خدمة الوطن، ويمكن متابعة المؤتمر من خلال موقعه على شبكة الإنترنت www.rsos2017.com.
 

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