وزارة الصحة: "شبة النار" فاكهة الشتاء.. احذروا أن تتحول إلى نقمة

شرحت أعراض الإصابة بتسمم "الكربون" وطرق تلافيه وإسعاف مصابيه

نشرت وزارة الصحة اليوم رسالة تحذيرية عن مخاطر إشعال النار لغرض التدفئة. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "‏شبة النار هي فاكهة الشتاء، ولكن احذر أن تنقلب إلى نقمة".



وعرضت الوزارة عبر تصميم إنفوغرافيك أعراض التضرر من التعرض لغاز أول أكسيد الكربون الذي يتصاعد من الخشب والفحم والتي تتمثل في الصداع والدوار والغثيان والتقيؤ وآلام الصدر وفقدان الوعي، مؤكدة أنه قد يسبب الوفاة بدون أعراض مسبقة.



وشرحت الوزارة طريقة إسعاف المصاب مؤكدة ضرورة إبعاده عن مصدر الغاز، والاتصال بالإسعاف، مشددة على ضرورة وجود منفذ لخروج الدخان، لتفادي خطورة التسمم بالغاز.

