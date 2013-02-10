وزارة العدل تدشن الربط الإلكتروني في محاكم المملكة خلال الأسابيع المقبلة

حل جذري لاختصار مواعيد القضايا وتسريع الفصل في الأحكام وإنجاز المعاملات

تستعد وزارة العدل لإطلاق مبادرة الربط الإلكتروني بين المحاكم خلال الأسابيع المقبلة في جميع مناطق المملكة.

وتهدف المبادرة الإلكترونية إلى تقديم حل جذري لاختصار مواعيد القضايا وتسريع الفصل في الأحكام وإنجاز المعاملات، بحيث تتحول عملية انتقال القضايا من محكمة إلى أخرى والتي كانت تستغرق سبعة إجراءات إدارية يدوية على مدى 30-40 يوماً إلى إجراءين إلكترونيين لا يستغرقان سوى ثوان معدودة.

وقال الوكيل المساعد لتقنية المعلومات، الدكتور صالح المقرن، لبرنامج "تفاعلكم"، إن وزير العدل وجه بتدشين هذه الخدمة وأن تكون البداية في محكة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بالرياض، مبيناً أنه خلال أسابيع قليلة سيتم تدشينها وتطبيقها في كل مناطق المملكة.

وعدَّد "المقرن" أهداف الخدمة من اختصار مواعيد القضايا وتقليل مدة التقاضي وتسريع الدخول في الأحكام.

ولفت إلى أنه في الفترة الماضية قبل تدشين الخدمة كانت القضية تستغرق في انتقالها من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الاستئناف والعودة بمعدل لايقل عن شهر.

وأردف: بحمد الله في تطبيق التجربة الأولى للخدمة، بعض القضايا أصدر القاضي فيها بمحاكم الدرجة الأولى في نفس اليوم قبل صلاة الظهر ثم حولت إلى الدائرة القضائية في محكمة الاستئناف التي درستها.

وأضاف "المقرن": في قرابة الساعة الثانية ظهراً تم الرد عليها وتأييد الحكم ونقلها إلى محاكم الدرجة الأولى واستقبلت من فضيلة القاضي في هذه القضية وهذا إنجاز تقني كبير.