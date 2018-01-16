وزارة العمل توقف خدمات شركة عبداللطيف جميل

تجاوبًا مع هاشتاق أطلقه المتضررون.. ووعدت بالتحقيق

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السبت إنجاز معاملات وخدمات شركة عبداللطيف جميل في نظام خدمات الوزارة لحين التحقق من القضية.



وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي: ‏وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام خدمات الوزارة لحين التحقق من القضية.



الجدير بالذكر أن قرار وزارة العمل جاء تفاعلاً مع هاشتاق، أطلقه الموظفون بعنوان: ‫#تظلم_موظفين_عبداللطيف_جميل



الذي تلقى فيه المئات من موظفي الشركة قرارات بإنهاء خدماتهم دون سابق إنذار.

