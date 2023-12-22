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3 وزراء ونائبان يكشفون تفاصيل الميزانية الأولى في "التحول الوطني".. غداً

في مؤتمر صحفي يعقب الإعلان الرسمي عن الميزانية العامة للدولة

يعقد ثلاثة وزراء ونائبان عصر غد الخميس وبعد الإعلان الرسمي عن الميزانية العامة للدولة، مؤتمرًا صحفيًّا في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض للكشف عن تفاصيل ميزانية 2016 وتوقعات ميزانية 2017 التي تعتبر الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م، التي شملت خططًا واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل.
 

ويبدأ المؤتمر بكلمة لوزير المالية "محمد الجدعان" الذي يتحدث عن أرقام ميزانية 2016 وملامح وتوقعات ميزانية 2017، ثم كلمات أخرى لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "خالد الفالح"، ووزير التجارة والاستثمار "ماجد القصبي"، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية "أحمد الحميدان"، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط "محمد التويجري".

ويعقب ذلك إجابة الوزراء والنواب عن استفسارات الإعلاميين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 وزراء ونائبان يكشفون تفاصيل الميزانية الأولى في "التحول الوطني".. غداً
سبق

يعقد ثلاثة وزراء ونائبان عصر غد الخميس وبعد الإعلان الرسمي عن الميزانية العامة للدولة، مؤتمرًا صحفيًّا في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض للكشف عن تفاصيل ميزانية 2016 وتوقعات ميزانية 2017 التي تعتبر الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م، التي شملت خططًا واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل.
 

ويبدأ المؤتمر بكلمة لوزير المالية "محمد الجدعان" الذي يتحدث عن أرقام ميزانية 2016 وملامح وتوقعات ميزانية 2017، ثم كلمات أخرى لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "خالد الفالح"، ووزير التجارة والاستثمار "ماجد القصبي"، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية "أحمد الحميدان"، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط "محمد التويجري".

ويعقب ذلك إجابة الوزراء والنواب عن استفسارات الإعلاميين.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
10:49 PM
في مؤتمر صحفي يعقب الإعلان الرسمي عن الميزانية العامة للدولة

3 وزراء ونائبان يكشفون تفاصيل الميزانية الأولى في "التحول الوطني".. غداً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
19,730

يعقد ثلاثة وزراء ونائبان عصر غد الخميس وبعد الإعلان الرسمي عن الميزانية العامة للدولة، مؤتمرًا صحفيًّا في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض للكشف عن تفاصيل ميزانية 2016 وتوقعات ميزانية 2017 التي تعتبر الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م، التي شملت خططًا واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل.
 

ويبدأ المؤتمر بكلمة لوزير المالية "محمد الجدعان" الذي يتحدث عن أرقام ميزانية 2016 وملامح وتوقعات ميزانية 2017، ثم كلمات أخرى لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "خالد الفالح"، ووزير التجارة والاستثمار "ماجد القصبي"، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية "أحمد الحميدان"، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط "محمد التويجري".

ويعقب ذلك إجابة الوزراء والنواب عن استفسارات الإعلاميين.

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