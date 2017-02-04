وزيرا "التجارة" و"البلدية" يناقشان تحسين بيئة الأعمال التجارية وتجهيزات الرخص الفورية

​في اجتماع تناول تقليص مدة اعتماد تقسيم المخططات والتسهيل على المستثمرين

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن مناقشته ووزير الشؤون البلدية والقروية، اليوم، تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتجهيزات إصدار الرخص الفورية لبدء الأنشطة التجارية، وتقليص مدة اعتماد تقسيم مخططات الأراضي، ومراجعة الاشتراطات للتسهيل على المستثمرين.



وقال "القصبي": "جزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية وفريق عمله.. اجتمعنا اليوم لاستكمال أعمال الشراكة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتجهيزات إصدار الرخص الفورية لبدء الأنشطة التجارية، وتقليص مدة اعتماد تقسيم مخططات الأراضي، ومراجعة الاشتراطات للتسهيل على المستثمرين".



