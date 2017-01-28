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وزير البلديات للأمانات: تقيّدوا بما ورد بلائحة المستودعات العامة

الاشتراطات تتضمّن متطلبات إنشائية ومعمارية والأعمال الكهربائية

شدد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، بالتقيد بما ورد بلائحة الاشتراطات البلدية والفنية الخاصة بالمستودعات.

وتقوم الأمانات والبلديات بالترخيص للمستودعات وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية للمستودعات العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة والمتمثلة في الارتداد الأمامي، والجانبي والخلفي، ومساحة المستودعات ليمثل كل جزء قطاعاً مستقلاً بجدار من الطوب الإسمنتي (قاطع حراري) وفقاً لتصنيف درجة الخطورة، إضافة إلى سلامة التمديدات والتركيبات الكهربائية ومنع السكن داخل هذه المواقع.

وتتضمّن الضوابط والمعايير البلدية اشتراطات خاصة بالموقع، بحيث يكون الموقع ضمن المخططات المعتمدة كمستودعات أو مناطق صناعية في المخططات الهيكلية للمدن والقرى أو ضمن المواقع المصرح بها لهذا الاستخدام، وسهولة الوصول إلى الموقع، ولا يزيد ارتفاعها على ثمانية أمتار، وإنشاء ارتدادات أمامية وجانبية وخلفية حسب مساحة كل مستودع، وتخصيص مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 70 متراً مربعاً من مساحة البناء.

وشملت الضوابط البلدية اشتراطات عامة تنقسم بموجبها المستودعات إلى فئتين، مستودعات خطرة وهي التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال (كالمواد الكيماوية والأخشاب والأقمشة ومواد البناء)، ويتم تحديد مواقعها بالتنسيق مع الدفاع المدني، ومستودعات غير خطرة مثل مستودعات المواد الغذائية، وهذه يمكن إقامتها داخل المدن عند صلاحية الموقع لذلك وموافقة الجهات المعنية. حيث نصّت الاشتراطات العامة على عدم السماح بإقامة سكن للعمال داخل المستودعات، وعدم السماح باستخدام أية مواد قابلة للاشتعال مثل الأخشاب في إنشاء المستودعات العامة.

وبخصوص المتطلبات الفنية أوضحت الوزارة أن هذه المتطلبات تتضمن المتطلبات المعمارية بما فيها توضيح نوعية الهيكل الإنشائي للمبنى، وتوضيح جميع المحاور الأفقية والرأسية على المخططات، وتوفير الإضاءة والتهوية الكافية، وأن تكون أبواب المخارج تفتح جهة الشارع الرئيسي، ووجود مخرجين لا تزيد المسافة بينهما على 15 متراً، وعمل رصيف خارجي بارتفاع مناسب للشحن والتفريغ، وألّا يزيد ارتفاع المبنى على ثمانية أمتار، مع أهمية إرفاق المخططات المعمارية.

وتتضمن المتطلبات الفنية متطلبات إنشائية تركز على عمل جلسات للتربة وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد نوعيتها ومحتواها والجهد التصميمي لها وعمق التأسيس ونوع الأساسات والتوصيات الخاصة بالبناء على الموقع، مع تصميم الأرضيات الخرسانية للمستودعات؛ لتتحمّل أقصى ثقل من المواد متوقع تخزينه على المتر المربع من الأرضية، وكذلك تحمّل ثقل وحركة الرافعات الشوكية في حال استخدامها، إضافة إلى إرفاق مخططات إنشائية.

وفيما يتعلق بمتطلبات الأعمال الكهربائية؛ فقد ركزت المتطلبات الفنية على أن تصمم الأعمال الكهربائية طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات قياسية عالمية معتمدة، واعتبار درجة حرارة الجو المحيط (50 درجة مئوية)، وذلك في حسابات تصميم الأعمال الكهربائية للكابلات وأجهزة الحماية.

وبشأن متطلبات السلامة ومكافحة الحريق؛ أكدت المتطلبات الفنية للمستودعات اعتماد مخططات السلامة ومكافحة الحريق من المديرية العامة للدفاع المدني، وأن تكون اشتراطات المبنى المستخدم كمستودع حسب تعليمات الدفاع المدني، مع بيان مخططات السلامة ومكافحة الحريق والتي تشمل (هروب، إطفاء، توزيع طفايات الحريق، نظام الكشف وإنذار الحريق).

وتركز الاشتراطات البلدية والفنية على أهمية إجراء صيانة دورية لجميع الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية والتأكد من صلاحيتها، وإجراء صيانة ومعايرة دورية لأجهزة إطفاء الحريق، طبقاً لتعليمات الدفاع المدني، مع اتّباع الأسلوب السليم في التخزين، بحيث يحقّ للبلدية المختصة إغلاق المستودع في حالة عدم التزامه بإجراء أعمال الصيانة والمعايرة الدورية أو عدم التزامه بتعليمات السلامة.

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وزير البلديات للأمانات: تقيّدوا بما ورد بلائحة المستودعات العامة
سبق

شدد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، بالتقيد بما ورد بلائحة الاشتراطات البلدية والفنية الخاصة بالمستودعات.

وتقوم الأمانات والبلديات بالترخيص للمستودعات وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية للمستودعات العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة والمتمثلة في الارتداد الأمامي، والجانبي والخلفي، ومساحة المستودعات ليمثل كل جزء قطاعاً مستقلاً بجدار من الطوب الإسمنتي (قاطع حراري) وفقاً لتصنيف درجة الخطورة، إضافة إلى سلامة التمديدات والتركيبات الكهربائية ومنع السكن داخل هذه المواقع.

وتتضمّن الضوابط والمعايير البلدية اشتراطات خاصة بالموقع، بحيث يكون الموقع ضمن المخططات المعتمدة كمستودعات أو مناطق صناعية في المخططات الهيكلية للمدن والقرى أو ضمن المواقع المصرح بها لهذا الاستخدام، وسهولة الوصول إلى الموقع، ولا يزيد ارتفاعها على ثمانية أمتار، وإنشاء ارتدادات أمامية وجانبية وخلفية حسب مساحة كل مستودع، وتخصيص مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 70 متراً مربعاً من مساحة البناء.

وشملت الضوابط البلدية اشتراطات عامة تنقسم بموجبها المستودعات إلى فئتين، مستودعات خطرة وهي التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال (كالمواد الكيماوية والأخشاب والأقمشة ومواد البناء)، ويتم تحديد مواقعها بالتنسيق مع الدفاع المدني، ومستودعات غير خطرة مثل مستودعات المواد الغذائية، وهذه يمكن إقامتها داخل المدن عند صلاحية الموقع لذلك وموافقة الجهات المعنية. حيث نصّت الاشتراطات العامة على عدم السماح بإقامة سكن للعمال داخل المستودعات، وعدم السماح باستخدام أية مواد قابلة للاشتعال مثل الأخشاب في إنشاء المستودعات العامة.

وبخصوص المتطلبات الفنية أوضحت الوزارة أن هذه المتطلبات تتضمن المتطلبات المعمارية بما فيها توضيح نوعية الهيكل الإنشائي للمبنى، وتوضيح جميع المحاور الأفقية والرأسية على المخططات، وتوفير الإضاءة والتهوية الكافية، وأن تكون أبواب المخارج تفتح جهة الشارع الرئيسي، ووجود مخرجين لا تزيد المسافة بينهما على 15 متراً، وعمل رصيف خارجي بارتفاع مناسب للشحن والتفريغ، وألّا يزيد ارتفاع المبنى على ثمانية أمتار، مع أهمية إرفاق المخططات المعمارية.

وتتضمن المتطلبات الفنية متطلبات إنشائية تركز على عمل جلسات للتربة وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد نوعيتها ومحتواها والجهد التصميمي لها وعمق التأسيس ونوع الأساسات والتوصيات الخاصة بالبناء على الموقع، مع تصميم الأرضيات الخرسانية للمستودعات؛ لتتحمّل أقصى ثقل من المواد متوقع تخزينه على المتر المربع من الأرضية، وكذلك تحمّل ثقل وحركة الرافعات الشوكية في حال استخدامها، إضافة إلى إرفاق مخططات إنشائية.

وفيما يتعلق بمتطلبات الأعمال الكهربائية؛ فقد ركزت المتطلبات الفنية على أن تصمم الأعمال الكهربائية طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات قياسية عالمية معتمدة، واعتبار درجة حرارة الجو المحيط (50 درجة مئوية)، وذلك في حسابات تصميم الأعمال الكهربائية للكابلات وأجهزة الحماية.

وبشأن متطلبات السلامة ومكافحة الحريق؛ أكدت المتطلبات الفنية للمستودعات اعتماد مخططات السلامة ومكافحة الحريق من المديرية العامة للدفاع المدني، وأن تكون اشتراطات المبنى المستخدم كمستودع حسب تعليمات الدفاع المدني، مع بيان مخططات السلامة ومكافحة الحريق والتي تشمل (هروب، إطفاء، توزيع طفايات الحريق، نظام الكشف وإنذار الحريق).

وتركز الاشتراطات البلدية والفنية على أهمية إجراء صيانة دورية لجميع الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية والتأكد من صلاحيتها، وإجراء صيانة ومعايرة دورية لأجهزة إطفاء الحريق، طبقاً لتعليمات الدفاع المدني، مع اتّباع الأسلوب السليم في التخزين، بحيث يحقّ للبلدية المختصة إغلاق المستودع في حالة عدم التزامه بإجراء أعمال الصيانة والمعايرة الدورية أو عدم التزامه بتعليمات السلامة.

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
02:50 PM
الاشتراطات تتضمّن متطلبات إنشائية ومعمارية والأعمال الكهربائية

وزير البلديات للأمانات: تقيّدوا بما ورد بلائحة المستودعات العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شدد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، بالتقيد بما ورد بلائحة الاشتراطات البلدية والفنية الخاصة بالمستودعات.

وتقوم الأمانات والبلديات بالترخيص للمستودعات وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية للمستودعات العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة والمتمثلة في الارتداد الأمامي، والجانبي والخلفي، ومساحة المستودعات ليمثل كل جزء قطاعاً مستقلاً بجدار من الطوب الإسمنتي (قاطع حراري) وفقاً لتصنيف درجة الخطورة، إضافة إلى سلامة التمديدات والتركيبات الكهربائية ومنع السكن داخل هذه المواقع.

وتتضمّن الضوابط والمعايير البلدية اشتراطات خاصة بالموقع، بحيث يكون الموقع ضمن المخططات المعتمدة كمستودعات أو مناطق صناعية في المخططات الهيكلية للمدن والقرى أو ضمن المواقع المصرح بها لهذا الاستخدام، وسهولة الوصول إلى الموقع، ولا يزيد ارتفاعها على ثمانية أمتار، وإنشاء ارتدادات أمامية وجانبية وخلفية حسب مساحة كل مستودع، وتخصيص مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 70 متراً مربعاً من مساحة البناء.

وشملت الضوابط البلدية اشتراطات عامة تنقسم بموجبها المستودعات إلى فئتين، مستودعات خطرة وهي التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال (كالمواد الكيماوية والأخشاب والأقمشة ومواد البناء)، ويتم تحديد مواقعها بالتنسيق مع الدفاع المدني، ومستودعات غير خطرة مثل مستودعات المواد الغذائية، وهذه يمكن إقامتها داخل المدن عند صلاحية الموقع لذلك وموافقة الجهات المعنية. حيث نصّت الاشتراطات العامة على عدم السماح بإقامة سكن للعمال داخل المستودعات، وعدم السماح باستخدام أية مواد قابلة للاشتعال مثل الأخشاب في إنشاء المستودعات العامة.

وبخصوص المتطلبات الفنية أوضحت الوزارة أن هذه المتطلبات تتضمن المتطلبات المعمارية بما فيها توضيح نوعية الهيكل الإنشائي للمبنى، وتوضيح جميع المحاور الأفقية والرأسية على المخططات، وتوفير الإضاءة والتهوية الكافية، وأن تكون أبواب المخارج تفتح جهة الشارع الرئيسي، ووجود مخرجين لا تزيد المسافة بينهما على 15 متراً، وعمل رصيف خارجي بارتفاع مناسب للشحن والتفريغ، وألّا يزيد ارتفاع المبنى على ثمانية أمتار، مع أهمية إرفاق المخططات المعمارية.

وتتضمن المتطلبات الفنية متطلبات إنشائية تركز على عمل جلسات للتربة وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد نوعيتها ومحتواها والجهد التصميمي لها وعمق التأسيس ونوع الأساسات والتوصيات الخاصة بالبناء على الموقع، مع تصميم الأرضيات الخرسانية للمستودعات؛ لتتحمّل أقصى ثقل من المواد متوقع تخزينه على المتر المربع من الأرضية، وكذلك تحمّل ثقل وحركة الرافعات الشوكية في حال استخدامها، إضافة إلى إرفاق مخططات إنشائية.

وفيما يتعلق بمتطلبات الأعمال الكهربائية؛ فقد ركزت المتطلبات الفنية على أن تصمم الأعمال الكهربائية طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات قياسية عالمية معتمدة، واعتبار درجة حرارة الجو المحيط (50 درجة مئوية)، وذلك في حسابات تصميم الأعمال الكهربائية للكابلات وأجهزة الحماية.

وبشأن متطلبات السلامة ومكافحة الحريق؛ أكدت المتطلبات الفنية للمستودعات اعتماد مخططات السلامة ومكافحة الحريق من المديرية العامة للدفاع المدني، وأن تكون اشتراطات المبنى المستخدم كمستودع حسب تعليمات الدفاع المدني، مع بيان مخططات السلامة ومكافحة الحريق والتي تشمل (هروب، إطفاء، توزيع طفايات الحريق، نظام الكشف وإنذار الحريق).

وتركز الاشتراطات البلدية والفنية على أهمية إجراء صيانة دورية لجميع الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية والتأكد من صلاحيتها، وإجراء صيانة ومعايرة دورية لأجهزة إطفاء الحريق، طبقاً لتعليمات الدفاع المدني، مع اتّباع الأسلوب السليم في التخزين، بحيث يحقّ للبلدية المختصة إغلاق المستودع في حالة عدم التزامه بإجراء أعمال الصيانة والمعايرة الدورية أو عدم التزامه بتعليمات السلامة.

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