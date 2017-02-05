وزير التجارة: إلغاء ختوم الشركات ليس ملزماً للتوثيق والمصادقة

قال: سيكون عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة والدعوة إليها إلكترونيًا

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أنه تقرر منح السجلات التجارية هوية اعتبارية برقم تعريفي موحد "700" يربطها إلكترونيًا مع الجهات الحكومية وذلك ضمن سعي الوزارة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية.

‏وقال الوزير القصبي "أصدرنا قرارًا بإلغاء "ختم الشركة" ولن يكون مُلزمًا للتوثيق والمصادقة على مستندات الشركات".

وأضاف القصبي بأنه سيكون عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة والدعوة إليها إلكترونيًا".

‏وقدم القصبي الشكر لشركاء الوزارة من الجهات الحكومية التي تتكامل معها نحو تسهيل بدء مزاولة الأعمال التجارية.