وزير التجارة والاستثمار يفتتح مركز الخدمة الموحد "مراس" بحضور 16 جهة حكومية

يستهدف تقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة في مكان واحد

افتتح وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي"، مساء اليوم، مركز الخدمة الموحد لمبادرة "مراس"، بحضور 16 جهةً حكومية.

ويهدف المركز إلى تقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، وتشمل مراكز للخدمة الشاملة بدخول موحد لخدمات قطاع الأعمال، ومحتوى تفاعليًّا لمتطلبات بداية نشاط تجاري مع كل الجهات، بالإضافة إلى نموذج موحد لبدء العمل الجاري بالتكامل مع الجهات الحكومية، والمنصة الإلكترونية لخدمات قطاع الأعمال.

كما يهدف مركز مِراس في المرحلة الأولى من إطلاقه إلى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بكل سهولة ومرونة لجميع المستفيدين من رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة عبر أكثر من 40 خدمة إلكترونية من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي من أبرزها: خدمات السجل التجاري الإلكتروني، فتح ملف منشأة في وزارة العمل، إصدار رخص العمل، ترخيص الصالات والمراكز الرياضية، الاستفادة من خدمة توثيق العقود لدى وزارة العدل، التسجيل والتفعيل في خدمة "أبشر" وغيرها من الخدمات الحكومية؛ تأكيدًا من اللجنة على الاستمرار في التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسهيل الإجراءات بما يضمن الفاعلية والكفاءة، وتسهيل ممارسة العمل التجاري في المملكة.

وستضم مبادرة مراس في المراحل القادمة محتوًى تفاعليًّا من خلال الموقع الإلكتروني الذي سيسهم في معرفة كيفية بدء ممارسة الأعمال التجارية، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم ما يسهل بدء وممارسة العمل التجاري من خدمات حكومية وخدمات ذات قيمة مضافة، على سبيل المثال: الفرص الاستثمارية، الاستشارات، البيانات الاستثمارية والتدريب، التي ستساعد المستثمرين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرفع من إمكانياتهم، والحصول على فرص إضافية، والحصول على الخدمات المالية المناسبة.

وسيؤثر مراس بشكل رئيس على عدة مؤشرات، كترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي، وذلك لتحقيق مراتب متقدمة فيها؛ تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما تعمل "مراس" على أن تكون المدة اللازمة لممارسة النشاط التجاري يومًا واحدًا لأغلبية النشاطات في الوقت الحالي بالتعاون مع باقي الجهات.

وتهدف لجنة تحسين الأعمال التي تضم 16 جهة حكومية "وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هيئة الإعلام المرئي والمسموع، المؤسسة العامة للموانئ، مصلحة الجمارك العامة" إلى أن تكون المبادرة نموذجًا يحتذى به، وذلك عبر خلق التسهيلات والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتمثل ذلك في افتتاح مركز مراس الذي تسعى من خلاله المبادرة لتقديم الخدمات الحكومية وخدمات ذات قيمة مضافة؛ مما يوفر عناء التنقل بين القطاعات الحكومية، وذلك بالحصول على الخدمات المطلوبة في مكان واحد. كما ستستمر اللجنة في متابعة ومراقبة الاحتياج لمعرفة الحاجة لافتتاح مراكز إضافية في مدن المملكة.

يذكر أن مركز مِراس يعمل طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساء، ويوم الجمعة يفتح المركز أبوابه أمام المستفيدين من الساعة 4:00 مساء حتى الساعة 11:00 مساء، وذلك من أجل خدمة جميع المستفيدين من المستثمرين ورواد الأعمال.

ويمكن للراغبين في معرفة خدمات مراس والاستفادة منها زيارة المركز الواقع شمال مدينة الرياض، أو الدخول على الموقع الإلكتروني: meras.gov.sa