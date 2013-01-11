وزير التعليم "العيسى" يشكر تعليم المهد

للتميز في برامج "التخطيط التشغيلي"

وجه وزير التعليم "الدكتور أحمد العيسى"، خطاب شكر وتقدير لمدير تعليم المهد "عبدالله بن سليمان السحيمي"، نظير الجهود المتميزة في برامج وفعاليات "التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء" للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات.

والتى تأتي تحقيقاً لبناء الخطة التشغيلية، في ضوء الأهداف العامة ومؤشرات قياس الأداء في برنامج التحول الوطني ٢٠٣٠.

وحمل خطاب "العيسى" بين طياته الشكر والتقدير لمدير التخطيط والتطوير "سعود بن حمود الوسمي"، على هذه البرامج والفعاليات والجهود المتميزة، والعمل الجاد نحو تطوير مهارات وقدرات ومعارف منسوبي الإدارة في مجال التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء.

واعتبر ذلك إسهامًا في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء لتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير التعليم ومساهمته الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .