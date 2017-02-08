وزير التعليم يزور جناح مدارس الملك فيصل بالجنادرية

اطلع على الركن الخاص بروضة مدارس الملك فيصل

زار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى جناح مدارس الملك فيصل المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية31)، من خلال جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان لهذا العام.

واطلع وزير التعليم على الركن الخاص بروضة مدارس الملك فيصل والذي جهز بشاشة عرض صوتية تحتوي على عدة أهداف من أبرزها التعريف بحكام المملكة ومدى اهتمامهم بالعملية التعليمية، وعرض البرامج الحديثة للعملية التعليمية وربطها برؤية المملكة 2030، وتوضيح ملامح وشخصية جيل المستقبل وإعداده بالمهارات المطلوبة، وأساسيات واستراتيجيات حديثة تطبق خلال العملية التعليمية.

كما رافق البرنامج ورشة عمل تتحدث عن "تطبيق ملامح المتعلم مع الطفل داخل الصف، وكذلك ورشة أخرى توضح طريقة تطبيق دورة البحث والاستقصاء في البيئة الصفية.



ويشرف على الجناح مجموعة من معلمات المرحلة ممن يمتلكن الخبرة المناسبة في مجال تطبيقات البكالوريا الدولية، هذا وقد وتم تجهيز الجناح باللوحات الإرشادية والتعليمية والكتب والمطبوعات.