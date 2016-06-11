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وزير الحج يقف على مراكز الإرشاد في المسجد النبوي الشريف

​أكد تسهيل الخدمات المقدمة للزائرين

قام وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس بزيارة تفقدية لمراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة في منطقة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

تأتي الزيارة في إطار تفقده الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار واستراتيجية الوزارة نحو تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.

وأكد الدكتور محمد صالح بنتن، أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار بِمَا يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتفعيل لجان المتابعة الميدانية والتحقق من جودة الخدمات المقدمة للزائرين في موسم شهر رمضان المبارك.

ودعا وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يكتب لهم الأجر والسداد فيما يبذلونه من جهود، وتحقيق توجيهات حكومة خادم الحرمين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.

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وزير الحج يقف على مراكز الإرشاد في المسجد النبوي الشريف
سبق

قام وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس بزيارة تفقدية لمراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة في منطقة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

تأتي الزيارة في إطار تفقده الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار واستراتيجية الوزارة نحو تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.

وأكد الدكتور محمد صالح بنتن، أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار بِمَا يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتفعيل لجان المتابعة الميدانية والتحقق من جودة الخدمات المقدمة للزائرين في موسم شهر رمضان المبارك.

ودعا وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يكتب لهم الأجر والسداد فيما يبذلونه من جهود، وتحقيق توجيهات حكومة خادم الحرمين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.

11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
12:35 AM

وزير الحج يقف على مراكز الإرشاد في المسجد النبوي الشريف

​أكد تسهيل الخدمات المقدمة للزائرين

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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قام وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس بزيارة تفقدية لمراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة في منطقة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

تأتي الزيارة في إطار تفقده الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار واستراتيجية الوزارة نحو تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.

وأكد الدكتور محمد صالح بنتن، أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار بِمَا يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتفعيل لجان المتابعة الميدانية والتحقق من جودة الخدمات المقدمة للزائرين في موسم شهر رمضان المبارك.

ودعا وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يكتب لهم الأجر والسداد فيما يبذلونه من جهود، وتحقيق توجيهات حكومة خادم الحرمين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.

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