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وزير الحرس الوطني يزور لواء الأمن الخاص الأول ويشيد بالتطوير

أكد حرصه على احترافية التدريب في الجانبين القتالي والأمني

زار وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز اليوم، للواء الامن الخاص الاول بالرياض، حيث كان في استقباله رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وقائد لواء الامن الخاص الاول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي، وصافح الوزير أركانات اللواء.

 

وتوجّه الأمير "متعب" الى القاعة الرئيسة بمقر اللواء حيث أقيم حفل خطابي بدء بآيات من الذكر الحكيم.

 

وقال "الروقي": "نؤكد ان التطور المستمر الذي يعيشه الحرس الوطني حالياً يأتي من الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونشيد باهتمام ومتابعة وحرص وزير الحرس الوطني على تحقيق التطوير المستمر للواء الامن الخاص كبقية وحدات الحرس الوطني المختلفة".

 

وبعد أن القيت قصيدة نبطية بهذه المناسبة، قال الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز: "نشكر كل من شارك من منسوبي لواء الأمن الخاص الأول في التمارين والفرضيات الأمنية في افتتاح قرية التدريب الأمنية الاسبوع الماضي".

 

وأضاف: "نشيد بالجهود الكبيرة والتدريبات الشاقة التي سبقت التمرين والتي جعلتها تظهر بهذا المظهر المشرف ، كما نشكر منسوبي لواء طيران الحرس الوطني على ما قدموه من عمل مميز في الفرضيات التي شاركوا فيها وأثبتوا حسن التدريب والاعداد الجيد".

 

وأثنى على ما وجده من روح عالية واحساس بالمسؤولية والانسجام الكامل بين كافة المشاركين من ضباط أو ضباط صف أو جنود.

 

وأردف أنه حريص على احترافية التدريب في الجانبين القتالي والأمني ، واستغلال كل الامكانيات التدريبية المتوفرة للوصول لنتائج أفضل.

 

وتابع: "التدريب هو أساس العمل الجيد ويجب أن يعمل الجميع على الاستفادة من هذه البيئة التدريبية الجيدة والمتكاملة من ناحية المرافق والخدمات والمدربين المؤهلين لكي تكون المخرجات على أعلى المستويات".

 

ونوّه بما شاهده من فرضيات أمنية والتي كانت على مستوى عالي من الاحترافية  لاسيما أنها المرة الاولى التي يشارك فيها طيران الحرس الوطني.

 

وقال الأمير "متعب": "هذه التجربة كانت ناجحة وموفقة بكل المقاييس خاصة في هذه التجربة الأولى لقرية التدريب الامنية التي جُهزت لصقل مهارات منسوبي وحدات الحرس الوطني الامنية وايجاد بيئة حقيقية تقارب البيئات الفعلية والحقيقية".

 

وأكد أن تحسين وتطوير الأداء وزيادة الفرضيات يتضمن الوصول إلى أعلى درجات الاتقان والتكامل في العمل.

 

وفتح باب النقاش بين الوزير ومنسوبي اللواء ، حيث استمع الى اسئلتهم واستفساراتهم ووجه المسؤولين بتذليل الصعوبات والعمل على حلها.

 

وحضر الحفل المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق اول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده ورؤساء الهيئات وقادة الالوية والوحدات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الحرس الوطني يزور لواء الأمن الخاص الأول ويشيد بالتطوير
سبق

زار وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز اليوم، للواء الامن الخاص الاول بالرياض، حيث كان في استقباله رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وقائد لواء الامن الخاص الاول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي، وصافح الوزير أركانات اللواء.

 

وتوجّه الأمير "متعب" الى القاعة الرئيسة بمقر اللواء حيث أقيم حفل خطابي بدء بآيات من الذكر الحكيم.

 

وقال "الروقي": "نؤكد ان التطور المستمر الذي يعيشه الحرس الوطني حالياً يأتي من الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونشيد باهتمام ومتابعة وحرص وزير الحرس الوطني على تحقيق التطوير المستمر للواء الامن الخاص كبقية وحدات الحرس الوطني المختلفة".

 

وبعد أن القيت قصيدة نبطية بهذه المناسبة، قال الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز: "نشكر كل من شارك من منسوبي لواء الأمن الخاص الأول في التمارين والفرضيات الأمنية في افتتاح قرية التدريب الأمنية الاسبوع الماضي".

 

وأضاف: "نشيد بالجهود الكبيرة والتدريبات الشاقة التي سبقت التمرين والتي جعلتها تظهر بهذا المظهر المشرف ، كما نشكر منسوبي لواء طيران الحرس الوطني على ما قدموه من عمل مميز في الفرضيات التي شاركوا فيها وأثبتوا حسن التدريب والاعداد الجيد".

 

وأثنى على ما وجده من روح عالية واحساس بالمسؤولية والانسجام الكامل بين كافة المشاركين من ضباط أو ضباط صف أو جنود.

 

وأردف أنه حريص على احترافية التدريب في الجانبين القتالي والأمني ، واستغلال كل الامكانيات التدريبية المتوفرة للوصول لنتائج أفضل.

 

وتابع: "التدريب هو أساس العمل الجيد ويجب أن يعمل الجميع على الاستفادة من هذه البيئة التدريبية الجيدة والمتكاملة من ناحية المرافق والخدمات والمدربين المؤهلين لكي تكون المخرجات على أعلى المستويات".

 

ونوّه بما شاهده من فرضيات أمنية والتي كانت على مستوى عالي من الاحترافية  لاسيما أنها المرة الاولى التي يشارك فيها طيران الحرس الوطني.

 

وقال الأمير "متعب": "هذه التجربة كانت ناجحة وموفقة بكل المقاييس خاصة في هذه التجربة الأولى لقرية التدريب الامنية التي جُهزت لصقل مهارات منسوبي وحدات الحرس الوطني الامنية وايجاد بيئة حقيقية تقارب البيئات الفعلية والحقيقية".

 

وأكد أن تحسين وتطوير الأداء وزيادة الفرضيات يتضمن الوصول إلى أعلى درجات الاتقان والتكامل في العمل.

 

وفتح باب النقاش بين الوزير ومنسوبي اللواء ، حيث استمع الى اسئلتهم واستفساراتهم ووجه المسؤولين بتذليل الصعوبات والعمل على حلها.

 

وحضر الحفل المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق اول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده ورؤساء الهيئات وقادة الالوية والوحدات.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
05:14 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:13 AM
أكد حرصه على احترافية التدريب في الجانبين القتالي والأمني

وزير الحرس الوطني يزور لواء الأمن الخاص الأول ويشيد بالتطوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز اليوم، للواء الامن الخاص الاول بالرياض، حيث كان في استقباله رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وقائد لواء الامن الخاص الاول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي، وصافح الوزير أركانات اللواء.

 

وتوجّه الأمير "متعب" الى القاعة الرئيسة بمقر اللواء حيث أقيم حفل خطابي بدء بآيات من الذكر الحكيم.

 

وقال "الروقي": "نؤكد ان التطور المستمر الذي يعيشه الحرس الوطني حالياً يأتي من الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونشيد باهتمام ومتابعة وحرص وزير الحرس الوطني على تحقيق التطوير المستمر للواء الامن الخاص كبقية وحدات الحرس الوطني المختلفة".

 

وبعد أن القيت قصيدة نبطية بهذه المناسبة، قال الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز: "نشكر كل من شارك من منسوبي لواء الأمن الخاص الأول في التمارين والفرضيات الأمنية في افتتاح قرية التدريب الأمنية الاسبوع الماضي".

 

وأضاف: "نشيد بالجهود الكبيرة والتدريبات الشاقة التي سبقت التمرين والتي جعلتها تظهر بهذا المظهر المشرف ، كما نشكر منسوبي لواء طيران الحرس الوطني على ما قدموه من عمل مميز في الفرضيات التي شاركوا فيها وأثبتوا حسن التدريب والاعداد الجيد".

 

وأثنى على ما وجده من روح عالية واحساس بالمسؤولية والانسجام الكامل بين كافة المشاركين من ضباط أو ضباط صف أو جنود.

 

وأردف أنه حريص على احترافية التدريب في الجانبين القتالي والأمني ، واستغلال كل الامكانيات التدريبية المتوفرة للوصول لنتائج أفضل.

 

وتابع: "التدريب هو أساس العمل الجيد ويجب أن يعمل الجميع على الاستفادة من هذه البيئة التدريبية الجيدة والمتكاملة من ناحية المرافق والخدمات والمدربين المؤهلين لكي تكون المخرجات على أعلى المستويات".

 

ونوّه بما شاهده من فرضيات أمنية والتي كانت على مستوى عالي من الاحترافية  لاسيما أنها المرة الاولى التي يشارك فيها طيران الحرس الوطني.

 

وقال الأمير "متعب": "هذه التجربة كانت ناجحة وموفقة بكل المقاييس خاصة في هذه التجربة الأولى لقرية التدريب الامنية التي جُهزت لصقل مهارات منسوبي وحدات الحرس الوطني الامنية وايجاد بيئة حقيقية تقارب البيئات الفعلية والحقيقية".

 

وأكد أن تحسين وتطوير الأداء وزيادة الفرضيات يتضمن الوصول إلى أعلى درجات الاتقان والتكامل في العمل.

 

وفتح باب النقاش بين الوزير ومنسوبي اللواء ، حيث استمع الى اسئلتهم واستفساراتهم ووجه المسؤولين بتذليل الصعوبات والعمل على حلها.

 

وحضر الحفل المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق اول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده ورؤساء الهيئات وقادة الالوية والوحدات.

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