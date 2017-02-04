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وزير الحرس لـ "الشادي": أنت عمود للجنادرية.. وشاعر الوطن يرد: وأنتم سقفها

تقديراً لمشاركاته الفعالة بمهرجاناتها منذ سنوات انطلاقها مروراً بفعالياتها وحتى الآن

أشاد وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ،الأمير متعب بن عبدالله، بالشاعر  الدكتور صالح الشادي ،وقال ،خلال استقباله لـ"الشادي": "أنت عمود من أعمدة الجنادرية" ؛ ذلك تثمينا لعلاقة الشادي بالجنادرية ومشاركاته المتنوعة في بعض أنشطتها منذ سنوات انطلاقتها وحتى الآن.

من جهته ثمن "الشادي" للأمير متعب حسن اللقاء والاستقبال والحفاوة غير المستغربة ، مشيداً بدور الأمير الفعال والمثمر في بناء صرح المهرجان منذ أيام التأسيس الأولى للمهرجان ، وقال "الشادي" إن الأمير متعب كان الداعم الأول لمسيرته الإبداعية ومسيرة العديد من أدباء وشعراء الوطن ، واصفاً الأمير متعب بأنه "سقف الجنادرية" الذي أبهجها وبهرجها تحت ظل القيادة الحكيمة قرابة ثلاثة عقود متتالية.

وقال "الشادي" في معرض حديثه، إن الجنادرية قد كرمته في العديد من دوراتها ؛ إلا أن عبارة الأمير متعب له كانت قمة التكريم.

يذكر أن الشاعر الدكتور صالح الشادي كان من أوائل الشعراء الذين شاركوا في أمسيات الجنادرية في بداية التسعينات من القرن الماضي إلى جانب العديد من الشعراء المجددين أمثال فهد عافت وطلال الرشيد ومساعد الرشيدي ،رحمهما الله، وغيرهم ، وكان قد كتب أوبريت الجنادرية عام 1996 "كفاح أجيال" بعد باقة من نجوم الشعر السعودي أمثال  الأمير خالد الفيصل والأمير بدر عبدالمحسن والدكتور غازي القصيبي واللواء خلف بن هذال شاعر الحرس الوطني وشاعر السلام الملكي  إبراهيم خفاجي، ولُقب على أثره بشاعر الوطن".

كما شارك "الشادي" في بعض معارض المهرجان الفنية كرسام تشكيلي قدم خلالها مجموعة من اللوحات الزيتية  التي مثلت بيئة الشمال وأبرزت ملامحها الأثرية والاجتماعية إلى جانب حصوله على درجة الماجستير في التاريخ المعاصر من خلال رسالة بحثية  قدمها بعنوان: "دور الجنادرية في إبراز الجوانب الحضارية للمجتمع السعودي" ؛ ذلك في أواخر التسعينات من القرن الماضي ، فضلاً عن حصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة التاريخ حول العادات والتقاليد في المجتمع السعودي المعاصر ، كما كان لصالح الشادي بعض الكتب والإصدارات حول مكونات الثقافة السعودية  وخصائصها.
 
ولـ"الشادي" العديد من الأوبريتات المناطقية كتبها عن المدينة المنورة وجدة والطائف والجوف وأبها وحائل إضافة إلى العديد من  الأعمال الوطنية التى ترنم بها معظم نجوم الأغنية السعودية مثل عبادي الجوهر في "يا دار حنا لك حرس" . ومحمد عمر في "هنا السعودية" وعبدالمجيد عبدالله في "نعم يا نجد" وعبدالله رشاد في "هذا ملكنا "  وغيرهم ، ومن أعماله الأخيرة "جنود أبو فهد" التى كانت أولى الأغاني الوطنية في العهد السلماني المبارك بصوت فنان العرب محمد عبده ، وأغنية البيعة "حماة العهد" التى أخرجها تلفزيونيا الفنان عبدالله رشاد إبان تولي سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد الأمانة.

يقول الشادي في مقدمة أوبريت "كفاح أجيال" للوطن:

للوَطَن غَنَّت مَشاعِرنا جَمِيع

وَأَشْتَعِل جَمْر الوَفا بِقُلُوبنا

 كُلّنا شَيْخ وَفَتَى وَطِفْل رَضِيع

كُلّنا جِيناكِ يا محبوبنا

حاملينك في صَحارِينا رَبِيع

ناسجينك لابسينك ثَوْبنا

ذاكرينك بِالدُعا وَاللّٰه سَمِيع

ونافحينك عَطِرنا وَطُيُوبنا

رافعينك فَوْقِنا شَأْن رَفِيع

مفتدينك سِلْمنا وَحُرُوبنا

عايشينك بالرخا رَحَّبَ وَسِيع

ذاخرينك للظما مَشْرُوبنا

مَشْرِق فَيِناً مَثَل صُبْح بَدِيع

ذايب ڤِي طَبْعنا وَأُسْلُوبنا

أَمَرّ وَحِننا عَلِيّ آمَرَكِ نُطِيع

وَيِن مارحنا عَلَيكِ دُرُوبنا

وَاللّٰه انا حَصَّننَكِ الصَعْب المَنِيع

وَالغَشِيم اللَيّ يُوَجِّه صَوْبَنا

ما نساوم في غَلاكِ وَلا نبِيع

فِيكَ أَمانِينا وَبَك مَطْلُوبنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الحرس لـ "الشادي": أنت عمود للجنادرية.. وشاعر الوطن يرد: وأنتم سقفها
سبق

أشاد وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ،الأمير متعب بن عبدالله، بالشاعر  الدكتور صالح الشادي ،وقال ،خلال استقباله لـ"الشادي": "أنت عمود من أعمدة الجنادرية" ؛ ذلك تثمينا لعلاقة الشادي بالجنادرية ومشاركاته المتنوعة في بعض أنشطتها منذ سنوات انطلاقتها وحتى الآن.

من جهته ثمن "الشادي" للأمير متعب حسن اللقاء والاستقبال والحفاوة غير المستغربة ، مشيداً بدور الأمير الفعال والمثمر في بناء صرح المهرجان منذ أيام التأسيس الأولى للمهرجان ، وقال "الشادي" إن الأمير متعب كان الداعم الأول لمسيرته الإبداعية ومسيرة العديد من أدباء وشعراء الوطن ، واصفاً الأمير متعب بأنه "سقف الجنادرية" الذي أبهجها وبهرجها تحت ظل القيادة الحكيمة قرابة ثلاثة عقود متتالية.

وقال "الشادي" في معرض حديثه، إن الجنادرية قد كرمته في العديد من دوراتها ؛ إلا أن عبارة الأمير متعب له كانت قمة التكريم.

يذكر أن الشاعر الدكتور صالح الشادي كان من أوائل الشعراء الذين شاركوا في أمسيات الجنادرية في بداية التسعينات من القرن الماضي إلى جانب العديد من الشعراء المجددين أمثال فهد عافت وطلال الرشيد ومساعد الرشيدي ،رحمهما الله، وغيرهم ، وكان قد كتب أوبريت الجنادرية عام 1996 "كفاح أجيال" بعد باقة من نجوم الشعر السعودي أمثال  الأمير خالد الفيصل والأمير بدر عبدالمحسن والدكتور غازي القصيبي واللواء خلف بن هذال شاعر الحرس الوطني وشاعر السلام الملكي  إبراهيم خفاجي، ولُقب على أثره بشاعر الوطن".

كما شارك "الشادي" في بعض معارض المهرجان الفنية كرسام تشكيلي قدم خلالها مجموعة من اللوحات الزيتية  التي مثلت بيئة الشمال وأبرزت ملامحها الأثرية والاجتماعية إلى جانب حصوله على درجة الماجستير في التاريخ المعاصر من خلال رسالة بحثية  قدمها بعنوان: "دور الجنادرية في إبراز الجوانب الحضارية للمجتمع السعودي" ؛ ذلك في أواخر التسعينات من القرن الماضي ، فضلاً عن حصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة التاريخ حول العادات والتقاليد في المجتمع السعودي المعاصر ، كما كان لصالح الشادي بعض الكتب والإصدارات حول مكونات الثقافة السعودية  وخصائصها.
 
ولـ"الشادي" العديد من الأوبريتات المناطقية كتبها عن المدينة المنورة وجدة والطائف والجوف وأبها وحائل إضافة إلى العديد من  الأعمال الوطنية التى ترنم بها معظم نجوم الأغنية السعودية مثل عبادي الجوهر في "يا دار حنا لك حرس" . ومحمد عمر في "هنا السعودية" وعبدالمجيد عبدالله في "نعم يا نجد" وعبدالله رشاد في "هذا ملكنا "  وغيرهم ، ومن أعماله الأخيرة "جنود أبو فهد" التى كانت أولى الأغاني الوطنية في العهد السلماني المبارك بصوت فنان العرب محمد عبده ، وأغنية البيعة "حماة العهد" التى أخرجها تلفزيونيا الفنان عبدالله رشاد إبان تولي سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد الأمانة.

يقول الشادي في مقدمة أوبريت "كفاح أجيال" للوطن:

للوَطَن غَنَّت مَشاعِرنا جَمِيع

وَأَشْتَعِل جَمْر الوَفا بِقُلُوبنا

 كُلّنا شَيْخ وَفَتَى وَطِفْل رَضِيع

كُلّنا جِيناكِ يا محبوبنا

حاملينك في صَحارِينا رَبِيع

ناسجينك لابسينك ثَوْبنا

ذاكرينك بِالدُعا وَاللّٰه سَمِيع

ونافحينك عَطِرنا وَطُيُوبنا

رافعينك فَوْقِنا شَأْن رَفِيع

مفتدينك سِلْمنا وَحُرُوبنا

عايشينك بالرخا رَحَّبَ وَسِيع

ذاخرينك للظما مَشْرُوبنا

مَشْرِق فَيِناً مَثَل صُبْح بَدِيع

ذايب ڤِي طَبْعنا وَأُسْلُوبنا

أَمَرّ وَحِننا عَلِيّ آمَرَكِ نُطِيع

وَيِن مارحنا عَلَيكِ دُرُوبنا

وَاللّٰه انا حَصَّننَكِ الصَعْب المَنِيع

وَالغَشِيم اللَيّ يُوَجِّه صَوْبَنا

ما نساوم في غَلاكِ وَلا نبِيع

فِيكَ أَمانِينا وَبَك مَطْلُوبنا

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
03:52 PM
تقديراً لمشاركاته الفعالة بمهرجاناتها منذ سنوات انطلاقها مروراً بفعالياتها وحتى الآن

وزير الحرس لـ "الشادي": أنت عمود للجنادرية.. وشاعر الوطن يرد: وأنتم سقفها

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
8
19,601

أشاد وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ،الأمير متعب بن عبدالله، بالشاعر  الدكتور صالح الشادي ،وقال ،خلال استقباله لـ"الشادي": "أنت عمود من أعمدة الجنادرية" ؛ ذلك تثمينا لعلاقة الشادي بالجنادرية ومشاركاته المتنوعة في بعض أنشطتها منذ سنوات انطلاقتها وحتى الآن.

من جهته ثمن "الشادي" للأمير متعب حسن اللقاء والاستقبال والحفاوة غير المستغربة ، مشيداً بدور الأمير الفعال والمثمر في بناء صرح المهرجان منذ أيام التأسيس الأولى للمهرجان ، وقال "الشادي" إن الأمير متعب كان الداعم الأول لمسيرته الإبداعية ومسيرة العديد من أدباء وشعراء الوطن ، واصفاً الأمير متعب بأنه "سقف الجنادرية" الذي أبهجها وبهرجها تحت ظل القيادة الحكيمة قرابة ثلاثة عقود متتالية.

وقال "الشادي" في معرض حديثه، إن الجنادرية قد كرمته في العديد من دوراتها ؛ إلا أن عبارة الأمير متعب له كانت قمة التكريم.

يذكر أن الشاعر الدكتور صالح الشادي كان من أوائل الشعراء الذين شاركوا في أمسيات الجنادرية في بداية التسعينات من القرن الماضي إلى جانب العديد من الشعراء المجددين أمثال فهد عافت وطلال الرشيد ومساعد الرشيدي ،رحمهما الله، وغيرهم ، وكان قد كتب أوبريت الجنادرية عام 1996 "كفاح أجيال" بعد باقة من نجوم الشعر السعودي أمثال  الأمير خالد الفيصل والأمير بدر عبدالمحسن والدكتور غازي القصيبي واللواء خلف بن هذال شاعر الحرس الوطني وشاعر السلام الملكي  إبراهيم خفاجي، ولُقب على أثره بشاعر الوطن".

كما شارك "الشادي" في بعض معارض المهرجان الفنية كرسام تشكيلي قدم خلالها مجموعة من اللوحات الزيتية  التي مثلت بيئة الشمال وأبرزت ملامحها الأثرية والاجتماعية إلى جانب حصوله على درجة الماجستير في التاريخ المعاصر من خلال رسالة بحثية  قدمها بعنوان: "دور الجنادرية في إبراز الجوانب الحضارية للمجتمع السعودي" ؛ ذلك في أواخر التسعينات من القرن الماضي ، فضلاً عن حصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة التاريخ حول العادات والتقاليد في المجتمع السعودي المعاصر ، كما كان لصالح الشادي بعض الكتب والإصدارات حول مكونات الثقافة السعودية  وخصائصها.
 
ولـ"الشادي" العديد من الأوبريتات المناطقية كتبها عن المدينة المنورة وجدة والطائف والجوف وأبها وحائل إضافة إلى العديد من  الأعمال الوطنية التى ترنم بها معظم نجوم الأغنية السعودية مثل عبادي الجوهر في "يا دار حنا لك حرس" . ومحمد عمر في "هنا السعودية" وعبدالمجيد عبدالله في "نعم يا نجد" وعبدالله رشاد في "هذا ملكنا "  وغيرهم ، ومن أعماله الأخيرة "جنود أبو فهد" التى كانت أولى الأغاني الوطنية في العهد السلماني المبارك بصوت فنان العرب محمد عبده ، وأغنية البيعة "حماة العهد" التى أخرجها تلفزيونيا الفنان عبدالله رشاد إبان تولي سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد الأمانة.

يقول الشادي في مقدمة أوبريت "كفاح أجيال" للوطن:

للوَطَن غَنَّت مَشاعِرنا جَمِيع

وَأَشْتَعِل جَمْر الوَفا بِقُلُوبنا

 كُلّنا شَيْخ وَفَتَى وَطِفْل رَضِيع

كُلّنا جِيناكِ يا محبوبنا

حاملينك في صَحارِينا رَبِيع

ناسجينك لابسينك ثَوْبنا

ذاكرينك بِالدُعا وَاللّٰه سَمِيع

ونافحينك عَطِرنا وَطُيُوبنا

رافعينك فَوْقِنا شَأْن رَفِيع

مفتدينك سِلْمنا وَحُرُوبنا

عايشينك بالرخا رَحَّبَ وَسِيع

ذاخرينك للظما مَشْرُوبنا

مَشْرِق فَيِناً مَثَل صُبْح بَدِيع

ذايب ڤِي طَبْعنا وَأُسْلُوبنا

أَمَرّ وَحِننا عَلِيّ آمَرَكِ نُطِيع

وَيِن مارحنا عَلَيكِ دُرُوبنا

وَاللّٰه انا حَصَّننَكِ الصَعْب المَنِيع

وَالغَشِيم اللَيّ يُوَجِّه صَوْبَنا

ما نساوم في غَلاكِ وَلا نبِيع

فِيكَ أَمانِينا وَبَك مَطْلُوبنا

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