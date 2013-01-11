وزير الحرس يعزي أسرة الشاعر الناصر.. وأبناء الفقيد: نهج اتسم به قادة البلاد

"متعب بن عبدالله" أشاد بمشاركات الفقيد الفاعلة في العديد من المجالات

زار الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم، أسرة الشاعر الراحل أحمد الناصر الشايع -رحمه الله- الذي وافته المنية قبل نحو يومين بعد معاناته مع المرض، حيث قدم لهم واجب العزاء في منزلهم، إذ كان في استقباله أبناء الفقيد وأقاربه.



وأكد الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أن الفقيد له بصمة واضحة في الجانب الشعري والأدبي والثقافي، فيما كان له مشاركات فاعلة في عدد من المجالات، سائلاً الله أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته.



من جانبهم، قدم أبناء الفقيد أحمد الناصر الشايع شكرهم للأمير متعب بن عبدالله على مواساتهم في فقيدهم، مؤكدين أن هذه الزيارة غير مستغربة، حيث إن هذا نهج اتسم به قادة هذه البلاد في القرب من أبناء شعبهم.

