بعد تداول صورة المهاجم المفترض.. "أوغلو": حدّدنا هوية مُنفّذ "مذبحة إسطنبول"

وزير الخارجية التركي لم يكشف تفاصيل حول المشتبه به الذي لا يزال طليقاً

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، تحديد هوية منفذ هجوم إسطنبول ليلة رأس السنة، وذلك غداة تداول صورة للمهاجم المفترض الذي قتل 39 شخصاً في ملهى ومطعم شهير.

وقال تشاوش أوغلو لوكالة "الأناضول": "تم التعرف إلى هوية الشخص الذي ارتكب الاعتداء الإرهابي في إسطنبول"، دون أن يكشف تفاصيل حول هوية المشتبه به الذي لا يزال طليقاً.

وكانت وسائل إعلام تركية نشرت صوراً ولقطات مصورة قالت إنها لمنفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه قاتل في سوريا في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تبنى الاعتداء الدامي ليلة رأس السنة.

وأوردت صحيفة "حرييت" أن المهاجم الذي لم يكشف رسمياً عن هويته بعد، دخل إلى تركيا من سوريا حيث كان يقاتل إلى جانب "داعش"، وهو ما يفسر "إتقانه الجيد جداً لاستخدام الأسلحة النارية".

وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة تبحث عن رجل من قرغيزستان عمره 28 عاماً يُعتقد أنه المسلح، في حين قالت أجهزة الأمن في قرغيزستان إنها تتواصل مع السلطات التركية، وإن الشرطة استجوبت رجلاً آخر ثم أطلقت سراحه.

وبثت السلطات التركية صوراً للمشتبه به التقطت في عدة مناسبات، إحداها في مركز صرافة بأحد أحياء إسطنبول يُعتقد أنها أخذت قبل الهجوم ببضعة أيام، وأخرى خلال تجوله في ميدان تقسيم.

ووفق "سكاي نيوز" ذكرت صحيفة "خبر ترك" أن المهاجم وصل إلى إسطنبول قادماً من مدينة قونيا جنوباً في نوفمبر برفقة زوجته وطفليه، مرجحة أن تكون زوجته ضمن 12 شخصاً تم إيقافهم قيد التحقيق.

وكان المسلح أطلق النار عشوائياً على مئات كانوا يحتفلون بحلول العام الجديد في ملهى ومطعم رينا الليلي قبل أن يلوذ بالفرار، موقعا 39 قتيلاً، معظمهم من السياح العرب.

وأعلن "داعش"، الاثنين، مسؤوليته عن الاعتداء في بيان تداولته مواقع إلكترونية موالية للمتشددين، قائلاً إن أحد عناصره هاجم الملهى، وهي المرة الأولى التي يتبنى فيها التنظيم اعتداء في إسطنبول.