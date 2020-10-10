وزير الخارجية يستقبل سفير البحرين لدى المملكة

بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور مستمر، إلى جانب التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

