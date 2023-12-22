وزير الخدمة المدنية يترأس اجتماع مجلس إدارة "التقاعد"

لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة من الدولة

ترأس وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد خالد بن عبدالله العرج اجتماع مجلس إدارة المؤسسة "239" الذي عقد اليوم الخميس في المركز الرئيس للمؤسسة بالرياض.

وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال الاجتماع والتي بحثت سبل تطوير الخدمات المقدمة لمتقاعدي الدولة من المدنيين والعسكريين والمستفيدين وفق ما أقره نظام التقاعد المدني والعسكري.

وكرّم اللواء طارق بن سعد السرحان نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، نيابة عن الوزير، متقاعدي المؤسسة للعام 1438هـ مقدماً لهم شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم والتي كان عنوانها التفاني والإخلاص لخدمة الدين والوطن.