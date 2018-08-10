وزير الدفاع الأمريكي يحذر كوريا الشمالية.. والسفير الروسي في الأمم المتحدة: لا تستفزوا الكوريين

"ماتيس": عليها أن تتخلى عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية للخروج من عزلتها

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الأربعاء، إن على كوريا الشمالية أن تكف عن أي عمل "سيؤدي لسقوط نظامها"، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم قدرات دفاعية وهجومية دقيقة.

وقال في بيان "على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تختار الخروج من العزلة والتخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية".



وأضاف "على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تكف عن دراسة أي تحركات ستؤدي إلى سقوط نظامها وتدمير شعبها".



وتابع قوله "نظام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سيظل أدنى منا بكثير وسيخسر أي سباق تسلح أو أي صراع يبدأه".



من جانب آخر، قال السفير الروسي في الأمم المتحدة الأربعاء، إن بلاده تتمنى أن تمتنع الولايات المتحدة عن أي تحركات تستفز كوريا الشمالية لاتخاذ تصرفات خطيرة، داعيا إلى حوار سياسي لتخفيف التوترات.



وقال فاسيليي نيبنزيا في تصريح للصحفيين "الحل العسكري ليس خيارا في جميع الأحوال. ما نتمناه بقوة هو أن تتحلى الولايات المتحدة بالهدوء وتمتنع عن أي تحركات تثير أي طرف لاتخاذ أفعال قد تكون خطيرة".

