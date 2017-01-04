وزير الشؤون الإسلامية يشيد بجهود فرع مكة في تنظيم ندوة "دور الإمام والخطيب "

"العبدلي": هذا التقدير دافعاً قوياً لنا لبذل قصارى جهدنا للأفضل

ثمن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ الجهود التي بذلها مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي وجميع العاملين معه في الفرع في تنظيم ( ندوة دور الإمام والخطيب في تعزيز مفهوم القدوة لدى أفراد المجتمع ).



وكانت الندوة قد أقيمت مؤخراً برعاية صاحب السمو الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي الذي أقيم تحت شعار ( كيف نكون قدوة ) وأشاد للفرع هذه المشاركة الفعالة والمميزة وحسن الإعداد لها.



فيما شكر الشيخ العبدلي وزير الشؤون الإسلامية قائلاً: هذه البادرة وهذا التقدير والغير مستغرب من معاليه والذي سيكون دافعاً قوياً له ولجميع العاملين معه في الفرع من موظفين ومهندسين وفنيين لبذل قصارى جهدهم في مجال الأعمال والمهام المناطة بهم والمشاركة بصفة دائمة من خلال مبادرات مستمرة لمشروع سموه الكريم مشروع ( كيف نكون قدوة ) والذي يجد اهتماماً كبيراً من سمو الأمير خالد الفيصل وذلك بتوجيهات من معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق السديري وفق الله الجميع لما فيه الصالح العام.

