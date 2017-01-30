وزير العمل يقرّر: فصل السعوديين جماعياً محظور
توعّد المخالفين وبيان تفصيلي مرتقب يوضّح التفاصيل
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي الغفيص؛ قراراً يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي.
ويتضمن القرار، وفق متحدث الوزارة، خالد أبا الخيل؛ إيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.
وأوضح أبا الخيل؛ أن بياناً تفصيلياً مرتقباً سيوضّح التفاصيل.
وزير العمل يقرّر: فصل السعوديين جماعياً محظور
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-30
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي الغفيص؛ قراراً يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي.
ويتضمن القرار، وفق متحدث الوزارة، خالد أبا الخيل؛ إيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.
وأوضح أبا الخيل؛ أن بياناً تفصيلياً مرتقباً سيوضّح التفاصيل.
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
11:39 AM
توعّد المخالفين وبيان تفصيلي مرتقب يوضّح التفاصيل
وزير العمل يقرّر: فصل السعوديين جماعياً محظور
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي الغفيص؛ قراراً يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي.
ويتضمن القرار، وفق متحدث الوزارة، خالد أبا الخيل؛ إيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.
وأوضح أبا الخيل؛ أن بياناً تفصيلياً مرتقباً سيوضّح التفاصيل.