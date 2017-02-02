وزير المالية: مكتب الترشيد وفر ٨٠ مليار ريال العام الماضي

"الفالح": الثروة البشرية هي ما نعول عليه لنجاح رؤية 2030

أكد وزير المالية محمد الجدعان أنه يجب أن تكون هناك قوتان أساسيتان لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 القوة البشرية والقوة المالية.



جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة (المملكة 2030 رؤية تستشرف المستقبل) بحضور وزير الطاقة ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتنتال اليوم الخميس.



وقال "الجدعان": "في العام الماضي تم تأسيس مكتب ترشـيد الإنفـاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة".



وأضاف: "عمل المكتب على مراجعة المشاريع الحكومية حيث وفرت هذه المراجعة ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف".



وأردف: "أعددنا آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً من وصول أمر الدفع إلى وزارة المالية من الجهة المستفيدة".



وتابع وزير المالية: "سياسة المملكة واضحة جداً بما يخص القطاع الخاص وجميع الخطط المتعلقة بذلك شرحت في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي".



من ناحيته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح: "المملكة تتصدر صناعة النفط العالمية بموثوقية حتى أصبحت من أكبر ٢٠ اقتصاداً في العالم".



وأضاف: "الثروة البشرية القادرة والمعطاءة ما نعول عليه لنجاح رؤية المملكة 2030 وهي التي صيغت الرؤية من أجل مستقبلها".