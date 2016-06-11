وصول طلائع الشحنات الدوائية لعلاج الكوليرا في اليمن

قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في إطار دعم الشعب اليمني

وصلت طلائع الشحنات الدوائية المخصصة لعلاج وباء الكوليرا, المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى عدن، في إطار الدعم الذي يقدمه المركز للشعب اليمني في مختلف مجالات الحياة, حيث تم تزويد مركز مرضى الكوليرا بمستشفى الصداقة التعليمي في مديرية الشيخ عثمان بالأدوية والمستلزمات الطبية لمكافحة وعلاج الوباء .



وأعرب عدد من المرضى والأطباء العاملين في المستشفى عن شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه المستمر للجانب الصحي واهتمامه بمرضى الكوليرا, مشيدين بسرعة استجابة المركز لمكافحة هذا المرض, ومؤكدين أن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية محل تقدير واحترام الشعب اليمني، داعين في السياق ذاته المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى الاحتذاء بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يبذل جهوداً كبيرة في خدمة اليمن واليمنيين دون ضجيج .



يذكر أن هذه المساعدات المشتملة على أدوية ومستلزمات طبية هي جزء من القافلة الطبية التي سيّرها المركز مؤخرًا لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن, وتحتوي على 550 طناً تحملها 25 شاحنة تشتمل على 700 ألف عبوة من المحاليل الوريدية مع الأجهزة اللازمة لها و200 ألف عبوة محلول مكافحة الجفاف و550 ألف جرعة مضاد حيوي مخصصة لعلاج حالات الكوليرا يستفيد منها 50 ألف شخص في جميع المحافظات اليمنية، وسيتم توزيعها بحسب خطة تراعي الأولويات من حيث عدد الإصابات وانتشار المرض والكثافة السكانية على مستوى المحافظات اليمنية، بما فيها المحافظات والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، كما دعم المركز منظمة الصحة العالمية بمبلغ 8,224,299 دولارًا لدعم جميع المناطق لتشخيص وعلاج واحتواء مرض الكوليرا.