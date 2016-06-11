النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصول طلائع الشحنات الدوائية لعلاج الكوليرا في اليمن

قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في إطار دعم الشعب اليمني

وصلت طلائع الشحنات الدوائية المخصصة لعلاج وباء الكوليرا, المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى عدن، في إطار الدعم الذي يقدمه المركز للشعب اليمني في مختلف مجالات الحياة, حيث تم تزويد مركز مرضى الكوليرا بمستشفى الصداقة التعليمي في مديرية الشيخ عثمان بالأدوية والمستلزمات الطبية لمكافحة وعلاج الوباء .


وأعرب عدد من المرضى والأطباء العاملين في المستشفى عن شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه المستمر للجانب الصحي واهتمامه بمرضى الكوليرا, مشيدين بسرعة استجابة المركز لمكافحة هذا المرض, ومؤكدين أن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية محل تقدير واحترام الشعب اليمني، داعين في السياق ذاته المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى الاحتذاء بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يبذل جهوداً كبيرة في خدمة اليمن واليمنيين دون ضجيج .


يذكر أن هذه المساعدات المشتملة على أدوية ومستلزمات طبية هي جزء من القافلة الطبية التي سيّرها المركز مؤخرًا لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن, وتحتوي على 550 طناً تحملها 25 شاحنة تشتمل على 700 ألف عبوة من المحاليل الوريدية مع الأجهزة اللازمة لها و200 ألف عبوة محلول مكافحة الجفاف و550 ألف جرعة مضاد حيوي مخصصة لعلاج حالات الكوليرا يستفيد منها 50 ألف شخص في جميع المحافظات اليمنية، وسيتم توزيعها بحسب خطة تراعي الأولويات من حيث عدد الإصابات وانتشار المرض والكثافة السكانية على مستوى المحافظات اليمنية، بما فيها المحافظات والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، كما دعم المركز منظمة الصحة العالمية بمبلغ 8,224,299 دولارًا لدعم جميع المناطق لتشخيص وعلاج واحتواء مرض الكوليرا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وصول طلائع الشحنات الدوائية لعلاج الكوليرا في اليمن
سبق

وصلت طلائع الشحنات الدوائية المخصصة لعلاج وباء الكوليرا, المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى عدن، في إطار الدعم الذي يقدمه المركز للشعب اليمني في مختلف مجالات الحياة, حيث تم تزويد مركز مرضى الكوليرا بمستشفى الصداقة التعليمي في مديرية الشيخ عثمان بالأدوية والمستلزمات الطبية لمكافحة وعلاج الوباء .


وأعرب عدد من المرضى والأطباء العاملين في المستشفى عن شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه المستمر للجانب الصحي واهتمامه بمرضى الكوليرا, مشيدين بسرعة استجابة المركز لمكافحة هذا المرض, ومؤكدين أن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية محل تقدير واحترام الشعب اليمني، داعين في السياق ذاته المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى الاحتذاء بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يبذل جهوداً كبيرة في خدمة اليمن واليمنيين دون ضجيج .


يذكر أن هذه المساعدات المشتملة على أدوية ومستلزمات طبية هي جزء من القافلة الطبية التي سيّرها المركز مؤخرًا لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن, وتحتوي على 550 طناً تحملها 25 شاحنة تشتمل على 700 ألف عبوة من المحاليل الوريدية مع الأجهزة اللازمة لها و200 ألف عبوة محلول مكافحة الجفاف و550 ألف جرعة مضاد حيوي مخصصة لعلاج حالات الكوليرا يستفيد منها 50 ألف شخص في جميع المحافظات اليمنية، وسيتم توزيعها بحسب خطة تراعي الأولويات من حيث عدد الإصابات وانتشار المرض والكثافة السكانية على مستوى المحافظات اليمنية، بما فيها المحافظات والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، كما دعم المركز منظمة الصحة العالمية بمبلغ 8,224,299 دولارًا لدعم جميع المناطق لتشخيص وعلاج واحتواء مرض الكوليرا.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
06:19 PM

وصول طلائع الشحنات الدوائية لعلاج الكوليرا في اليمن

قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في إطار دعم الشعب اليمني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,661

وصلت طلائع الشحنات الدوائية المخصصة لعلاج وباء الكوليرا, المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى عدن، في إطار الدعم الذي يقدمه المركز للشعب اليمني في مختلف مجالات الحياة, حيث تم تزويد مركز مرضى الكوليرا بمستشفى الصداقة التعليمي في مديرية الشيخ عثمان بالأدوية والمستلزمات الطبية لمكافحة وعلاج الوباء .


وأعرب عدد من المرضى والأطباء العاملين في المستشفى عن شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه المستمر للجانب الصحي واهتمامه بمرضى الكوليرا, مشيدين بسرعة استجابة المركز لمكافحة هذا المرض, ومؤكدين أن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية محل تقدير واحترام الشعب اليمني، داعين في السياق ذاته المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى الاحتذاء بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يبذل جهوداً كبيرة في خدمة اليمن واليمنيين دون ضجيج .


يذكر أن هذه المساعدات المشتملة على أدوية ومستلزمات طبية هي جزء من القافلة الطبية التي سيّرها المركز مؤخرًا لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن, وتحتوي على 550 طناً تحملها 25 شاحنة تشتمل على 700 ألف عبوة من المحاليل الوريدية مع الأجهزة اللازمة لها و200 ألف عبوة محلول مكافحة الجفاف و550 ألف جرعة مضاد حيوي مخصصة لعلاج حالات الكوليرا يستفيد منها 50 ألف شخص في جميع المحافظات اليمنية، وسيتم توزيعها بحسب خطة تراعي الأولويات من حيث عدد الإصابات وانتشار المرض والكثافة السكانية على مستوى المحافظات اليمنية، بما فيها المحافظات والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، كما دعم المركز منظمة الصحة العالمية بمبلغ 8,224,299 دولارًا لدعم جميع المناطق لتشخيص وعلاج واحتواء مرض الكوليرا.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,766
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,212

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة