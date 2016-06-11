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وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

استقبال الطلبات حتى 20 رمضان الجاري

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً، استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الإدارية والصحية والهندسية الشاغرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، وفي الكليات التابعة لفروع الجامعة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العملية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها في رابط النظام الإلكتروني للتوظيف http://jobs.psau.edu.sa.

ودعت الجامعة المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية، إلى تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، مفيدة أن استقبال الطلبات يستمر حتى يوم الخميس 20 رمضان الجاري.

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وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج
سبق

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً، استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الإدارية والصحية والهندسية الشاغرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، وفي الكليات التابعة لفروع الجامعة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العملية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها في رابط النظام الإلكتروني للتوظيف http://jobs.psau.edu.sa.

ودعت الجامعة المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية، إلى تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، مفيدة أن استقبال الطلبات يستمر حتى يوم الخميس 20 رمضان الجاري.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
03:16 PM

وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

استقبال الطلبات حتى 20 رمضان الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً، استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الإدارية والصحية والهندسية الشاغرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، وفي الكليات التابعة لفروع الجامعة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العملية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها في رابط النظام الإلكتروني للتوظيف http://jobs.psau.edu.sa.

ودعت الجامعة المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية، إلى تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، مفيدة أن استقبال الطلبات يستمر حتى يوم الخميس 20 رمضان الجاري.

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