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وفاة أقدم "مراسلة حربية" مكتشفة اندلاع الحرب العالمية الثانية

تُوفيت اليوم المراسلة الحربية كلير هولينغورث، التي كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 عندما كانت صحفية مبتدئة لدى إحدى الصحف البريطانية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".
 
وكانت هولنغورث، أقدم مراسلة حربية، قد سافرت في 1939 وحدها إلى الحدود الألمانية، وشاهدت القافلة الأولى من الدبابات الألمانية وهي تتحرك لغزو بولندا. وبعد ذلك بثلاثة أيام كانت أول من كتب عن بدء القتال، ليس فقط لقراء صحيفة "دايلي تلغراف" بل أيضًا للسلطات البولندية والبريطانية.  
 

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وفاة أقدم "مراسلة حربية" مكتشفة اندلاع الحرب العالمية الثانية
سبق

تُوفيت اليوم المراسلة الحربية كلير هولينغورث، التي كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 عندما كانت صحفية مبتدئة لدى إحدى الصحف البريطانية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".
 
وكانت هولنغورث، أقدم مراسلة حربية، قد سافرت في 1939 وحدها إلى الحدود الألمانية، وشاهدت القافلة الأولى من الدبابات الألمانية وهي تتحرك لغزو بولندا. وبعد ذلك بثلاثة أيام كانت أول من كتب عن بدء القتال، ليس فقط لقراء صحيفة "دايلي تلغراف" بل أيضًا للسلطات البولندية والبريطانية.  
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:03 PM

وفاة أقدم "مراسلة حربية" مكتشفة اندلاع الحرب العالمية الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوفيت اليوم المراسلة الحربية كلير هولينغورث، التي كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 عندما كانت صحفية مبتدئة لدى إحدى الصحف البريطانية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".
 
وكانت هولنغورث، أقدم مراسلة حربية، قد سافرت في 1939 وحدها إلى الحدود الألمانية، وشاهدت القافلة الأولى من الدبابات الألمانية وهي تتحرك لغزو بولندا. وبعد ذلك بثلاثة أيام كانت أول من كتب عن بدء القتال، ليس فقط لقراء صحيفة "دايلي تلغراف" بل أيضًا للسلطات البولندية والبريطانية.  
 

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