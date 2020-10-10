وفاة "ابن دعبش" شيخ قبائل آل وليد

توفي الشيخ ظاهر بن دعبش، شيخ قبائل آل وليد بمركز وادي زيد، التابع لمحافظة النماص.
وتتقبل أسرته العزاء بجوار مركز وادي زيد، وعلى جوال ابنه الشيخ فهد "٠٥٥٥٧٦٣٠٦٦".
"سبق" تتقدم لأسرته بالتعازي، داعية الله أن يسكنه فسيح جناته.
توفي الشيخ ظاهر بن دعبش، شيخ قبائل آل وليد بمركز وادي زيد، التابع لمحافظة النماص.
وتتقبل أسرته العزاء بجوار مركز وادي زيد، وعلى جوال ابنه الشيخ فهد "٠٥٥٥٧٦٣٠٦٦".
"سبق" تتقدم لأسرته بالتعازي، داعية الله أن يسكنه فسيح جناته.
توفي الشيخ ظاهر بن دعبش، شيخ قبائل آل وليد بمركز وادي زيد، التابع لمحافظة النماص.
وتتقبل أسرته العزاء بجوار مركز وادي زيد، وعلى جوال ابنه الشيخ فهد "٠٥٥٥٧٦٣٠٦٦".
"سبق" تتقدم لأسرته بالتعازي، داعية الله أن يسكنه فسيح جناته.
توفي الشيخ ظاهر بن دعبش، شيخ قبائل آل وليد بمركز وادي زيد، التابع لمحافظة النماص.
وتتقبل أسرته العزاء بجوار مركز وادي زيد، وعلى جوال ابنه الشيخ فهد "٠٥٥٥٧٦٣٠٦٦".
"سبق" تتقدم لأسرته بالتعازي، داعية الله أن يسكنه فسيح جناته.