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وفاة الشاعر المصري سيد حجاب بعد صراع مع المرض

عن عمر يناهز 77 عامًا

تُوفي الشاعر المصري المعروف سيد حجاب عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد رحلة عطاء كبيرة، وفقًا لليوم السابع.
 
ووفقًا لما أكده الشاعر شوقي حجاب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقد رحل الشاعر الكبير مساء اليوم عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض. 

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وفاة الشاعر المصري سيد حجاب بعد صراع مع المرض
سبق

تُوفي الشاعر المصري المعروف سيد حجاب عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد رحلة عطاء كبيرة، وفقًا لليوم السابع.
 
ووفقًا لما أكده الشاعر شوقي حجاب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقد رحل الشاعر الكبير مساء اليوم عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض. 

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
08:14 PM
عن عمر يناهز 77 عامًا

وفاة الشاعر المصري سيد حجاب بعد صراع مع المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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تُوفي الشاعر المصري المعروف سيد حجاب عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد رحلة عطاء كبيرة، وفقًا لليوم السابع.
 
ووفقًا لما أكده الشاعر شوقي حجاب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقد رحل الشاعر الكبير مساء اليوم عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض. 

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