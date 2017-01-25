وفاة الشاعر المصري سيد حجاب بعد صراع مع المرض

عن عمر يناهز 77 عامًا

تُوفي الشاعر المصري المعروف سيد حجاب عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد رحلة عطاء كبيرة، وفقًا لليوم السابع.



ووفقًا لما أكده الشاعر شوقي حجاب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقد رحل الشاعر الكبير مساء اليوم عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.