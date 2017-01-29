وفاة "باعطية"

توفي حسن محمد أحمد باعطية، وصلي عليه بالمسجد الحرام، ووري جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
وتستقبل الأسرة العزاء في حي الزايدي بمكة المكرمة أو على جوال شقيقه سعيد باعطية 0555514957
توفي حسن محمد أحمد باعطية، وصلي عليه بالمسجد الحرام، ووري جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
وتستقبل الأسرة العزاء في حي الزايدي بمكة المكرمة أو على جوال شقيقه سعيد باعطية 0555514957
توفي حسن محمد أحمد باعطية، وصلي عليه بالمسجد الحرام، ووري جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
وتستقبل الأسرة العزاء في حي الزايدي بمكة المكرمة أو على جوال شقيقه سعيد باعطية 0555514957
توفي حسن محمد أحمد باعطية، وصلي عليه بالمسجد الحرام، ووري جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
وتستقبل الأسرة العزاء في حي الزايدي بمكة المكرمة أو على جوال شقيقه سعيد باعطية 0555514957