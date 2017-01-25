وفاة خالة الزميل "الحربي"

انتقلت إلى رحمة الله خالة الزميل "سعد الحربي" الصحفي بصحيفة "الوطن"، وصُلي على الفقيدة في المسجد النبوي الشريف ودفنت بالبقيع.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة للزميل "الحربي" وأسرة الفقيدة وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
انتقلت إلى رحمة الله خالة الزميل "سعد الحربي" الصحفي بصحيفة "الوطن"، وصُلي على الفقيدة في المسجد النبوي الشريف ودفنت بالبقيع.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة للزميل "الحربي" وأسرة الفقيدة وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
انتقلت إلى رحمة الله خالة الزميل "سعد الحربي" الصحفي بصحيفة "الوطن"، وصُلي على الفقيدة في المسجد النبوي الشريف ودفنت بالبقيع.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة للزميل "الحربي" وأسرة الفقيدة وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
انتقلت إلى رحمة الله خالة الزميل "سعد الحربي" الصحفي بصحيفة "الوطن"، وصُلي على الفقيدة في المسجد النبوي الشريف ودفنت بالبقيع.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة للزميل "الحربي" وأسرة الفقيدة وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.