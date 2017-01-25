وفاة خال الزميل "العتيبي"
توفي "مستور بن محمد المظفري الثبيتي"، خال الزميل "فهد العتيبي"، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بالطائف، فيما سيُصلى عليه غداً الخميس بعد صلاة الظهر في جامع العباس.
"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة للزميل "العتيبي" في وفاة خاله، ولوالدته أخت الفقيد، وكافة أبنائه، وذويه، وتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله الصبر والسلوان.
وفاة خال الزميل "العتيبي"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-25
توفي "مستور بن محمد المظفري الثبيتي"، خال الزميل "فهد العتيبي"، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بالطائف، فيما سيُصلى عليه غداً الخميس بعد صلاة الظهر في جامع العباس.
"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة للزميل "العتيبي" في وفاة خاله، ولوالدته أخت الفقيد، وكافة أبنائه، وذويه، وتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله الصبر والسلوان.
25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
07:16 PM
وفاة خال الزميل "العتيبي"
توفي "مستور بن محمد المظفري الثبيتي"، خال الزميل "فهد العتيبي"، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بالطائف، فيما سيُصلى عليه غداً الخميس بعد صلاة الظهر في جامع العباس.
"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة للزميل "العتيبي" في وفاة خاله، ولوالدته أخت الفقيد، وكافة أبنائه، وذويه، وتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله الصبر والسلوان.