وفاة خال الزميل "العتيبي"

توفي "مستور بن محمد المظفري الثبيتي"، خال الزميل "فهد العتيبي"، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بالطائف، فيما سيُصلى عليه غداً الخميس بعد صلاة الظهر في جامع العباس.

"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة للزميل "العتيبي" في وفاة خاله، ولوالدته أخت الفقيد، وكافة أبنائه، وذويه، وتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله الصبر والسلوان.