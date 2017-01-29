وفاة شقيق محافظ عفيف
توفي عبدالله بن سليمان الجبرين، شقيق محافظ عفيف، رشيد الجبرين، وتقام الصلاة عليه عصر اليوم الأحد بالرياض، وتتلقى الأسرة العزاء في منزل شقيقه عبدالرحمن.
"سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة لمحافظ عفيف رشيد الجبرين، وكافة أسرة وأقارب الفقيد، وتسأل الله له الرحمة والمغفرة.
وفاة شقيق محافظ عفيف
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-29
توفي عبدالله بن سليمان الجبرين، شقيق محافظ عفيف، رشيد الجبرين، وتقام الصلاة عليه عصر اليوم الأحد بالرياض، وتتلقى الأسرة العزاء في منزل شقيقه عبدالرحمن.
"سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة لمحافظ عفيف رشيد الجبرين، وكافة أسرة وأقارب الفقيد، وتسأل الله له الرحمة والمغفرة.
29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
02:48 PM
وفاة شقيق محافظ عفيف
توفي عبدالله بن سليمان الجبرين، شقيق محافظ عفيف، رشيد الجبرين، وتقام الصلاة عليه عصر اليوم الأحد بالرياض، وتتلقى الأسرة العزاء في منزل شقيقه عبدالرحمن.
"سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة لمحافظ عفيف رشيد الجبرين، وكافة أسرة وأقارب الفقيد، وتسأل الله له الرحمة والمغفرة.