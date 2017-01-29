وفاة شقيق محافظ عفيف

توفي عبدالله بن سليمان الجبرين، شقيق محافظ عفيف، رشيد الجبرين، وتقام الصلاة عليه عصر اليوم الأحد بالرياض، وتتلقى الأسرة العزاء في منزل شقيقه عبدالرحمن.

‏‏‏"سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة لمحافظ عفيف رشيد الجبرين، وكافة أسرة وأقارب الفقيد، وتسأل الله له الرحمة والمغفرة.