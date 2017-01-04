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وفاة مسنة بمستشفى الرس العام بعد تعرضها للضرب على يد خادمتها

خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الاستدلال

أحالت شرطة الرس خادمة آسيوية إلى سجن النساء بعد اتهامها بالاعتداء بالضرب على مسنة حيث أصابتها بالرأس والساعد الأيمن، ليتم الإعلان عن وفاتها اليوم متأثرة بإصاباتها  في المستشفى الذي كانت قد نقلت له أول أمس.

 

وتفصيلا قال المتحدث بإسم شرطة القصيم الرائد بدر السحيباني: "الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٤هـ عن تعرض مواطنة في العقد الثامن من العمر للإعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ٤٠ سنة وإصابتها جراء ذلك بإصاباتٍ متفرقة بالساعد الأيمن والرأس نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقي العناية الطبية اللازمة".

 

وأشار إلى :"ورود تقرير مستشفى الرس العام المتضمن وفاتها صباح اليوم للمختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة للحادثة ، فيما تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة مسنة بمستشفى الرس العام بعد تعرضها للضرب على يد خادمتها
سبق

أحالت شرطة الرس خادمة آسيوية إلى سجن النساء بعد اتهامها بالاعتداء بالضرب على مسنة حيث أصابتها بالرأس والساعد الأيمن، ليتم الإعلان عن وفاتها اليوم متأثرة بإصاباتها  في المستشفى الذي كانت قد نقلت له أول أمس.

 

وتفصيلا قال المتحدث بإسم شرطة القصيم الرائد بدر السحيباني: "الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٤هـ عن تعرض مواطنة في العقد الثامن من العمر للإعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ٤٠ سنة وإصابتها جراء ذلك بإصاباتٍ متفرقة بالساعد الأيمن والرأس نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقي العناية الطبية اللازمة".

 

وأشار إلى :"ورود تقرير مستشفى الرس العام المتضمن وفاتها صباح اليوم للمختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة للحادثة ، فيما تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص".

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
03:59 PM
خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الاستدلال

وفاة مسنة بمستشفى الرس العام بعد تعرضها للضرب على يد خادمتها

A A A
بدر العتيبي - القصيم
30
53,017

أحالت شرطة الرس خادمة آسيوية إلى سجن النساء بعد اتهامها بالاعتداء بالضرب على مسنة حيث أصابتها بالرأس والساعد الأيمن، ليتم الإعلان عن وفاتها اليوم متأثرة بإصاباتها  في المستشفى الذي كانت قد نقلت له أول أمس.

 

وتفصيلا قال المتحدث بإسم شرطة القصيم الرائد بدر السحيباني: "الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٤هـ عن تعرض مواطنة في العقد الثامن من العمر للإعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ٤٠ سنة وإصابتها جراء ذلك بإصاباتٍ متفرقة بالساعد الأيمن والرأس نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقي العناية الطبية اللازمة".

 

وأشار إلى :"ورود تقرير مستشفى الرس العام المتضمن وفاتها صباح اليوم للمختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة للحادثة ، فيما تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص".

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