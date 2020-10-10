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وفاة مواطنين اثنين في حادث انقلاب بالأردن ..سفارة المملكة: نتابع الإجراءات

المتحدث الرسمي نقل تعازي السفير لذويهم ودعا إلى عدم تداول صور جواز سفرهم

لقي مواطنان اثنان مصرعهما صباح أمس السبت إثر تدهور سيارة سعودية من نوع كامري على طريق المدورة معان جنوب الأردن حيث قامت السفارة بالتواصل مع ذويهم ومتابعة سرعة إنهاء الإجراءات لنقل جثامينهم إلى المملكة .

وتفصيلا، تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية اتصالاً هاتفياً صباح يوم أمس السبت من قبل الدفاع المدني الأردني والذي أفاد بتدهور سيارة سعودية من نوع كامري على طريق المدورة معان جنوب الأردن.

وأسفر الحادث المؤسف إلى وفاة مواطنان سعوديان بسبب تدهور مركبتهما، وقامت كوادر الدفاع المدني فوراً بنقلهم الى مستشفى معان الحكومي، كما تابع قسم شؤون السعوديين في السفارة مجريات الحادث الأليم وتم التواصل مباشرة مع ذويهم والعمل بسرعة على إنهاء نقل جثامين المتوفيين إلى المملكة.

وقد نقل المتحدث الرسمي بالسفارة عبد السلام العنزي تعازي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود لذوي المتوفيين داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلون، كما رجا عدم تداول أي صور لجوازات سفر المتوفين عبر رسائل أدوات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على مشاعر أهاليهم، مؤكدًا بأن السفارة قد تابعت الحادث فور وقوعه وتم التواصل مع ذويهم مباشرة لاستكمال إجراءات نقل الجثامين إلى المملكة.

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وفاة مواطنين اثنين في حادث انقلاب بالأردن ..سفارة المملكة: نتابع الإجراءات
سبق

لقي مواطنان اثنان مصرعهما صباح أمس السبت إثر تدهور سيارة سعودية من نوع كامري على طريق المدورة معان جنوب الأردن حيث قامت السفارة بالتواصل مع ذويهم ومتابعة سرعة إنهاء الإجراءات لنقل جثامينهم إلى المملكة .

وتفصيلا، تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية اتصالاً هاتفياً صباح يوم أمس السبت من قبل الدفاع المدني الأردني والذي أفاد بتدهور سيارة سعودية من نوع كامري على طريق المدورة معان جنوب الأردن.

وأسفر الحادث المؤسف إلى وفاة مواطنان سعوديان بسبب تدهور مركبتهما، وقامت كوادر الدفاع المدني فوراً بنقلهم الى مستشفى معان الحكومي، كما تابع قسم شؤون السعوديين في السفارة مجريات الحادث الأليم وتم التواصل مباشرة مع ذويهم والعمل بسرعة على إنهاء نقل جثامين المتوفيين إلى المملكة.

وقد نقل المتحدث الرسمي بالسفارة عبد السلام العنزي تعازي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود لذوي المتوفيين داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلون، كما رجا عدم تداول أي صور لجوازات سفر المتوفين عبر رسائل أدوات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على مشاعر أهاليهم، مؤكدًا بأن السفارة قد تابعت الحادث فور وقوعه وتم التواصل مع ذويهم مباشرة لاستكمال إجراءات نقل الجثامين إلى المملكة.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
03:02 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
02:10 AM

وفاة مواطنين اثنين في حادث انقلاب بالأردن ..سفارة المملكة: نتابع الإجراءات

المتحدث الرسمي نقل تعازي السفير لذويهم ودعا إلى عدم تداول صور جواز سفرهم

A A A
ذياب الشمري - الرياض
11
31,406

لقي مواطنان اثنان مصرعهما صباح أمس السبت إثر تدهور سيارة سعودية من نوع كامري على طريق المدورة معان جنوب الأردن حيث قامت السفارة بالتواصل مع ذويهم ومتابعة سرعة إنهاء الإجراءات لنقل جثامينهم إلى المملكة .

وتفصيلا، تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية اتصالاً هاتفياً صباح يوم أمس السبت من قبل الدفاع المدني الأردني والذي أفاد بتدهور سيارة سعودية من نوع كامري على طريق المدورة معان جنوب الأردن.

وأسفر الحادث المؤسف إلى وفاة مواطنان سعوديان بسبب تدهور مركبتهما، وقامت كوادر الدفاع المدني فوراً بنقلهم الى مستشفى معان الحكومي، كما تابع قسم شؤون السعوديين في السفارة مجريات الحادث الأليم وتم التواصل مباشرة مع ذويهم والعمل بسرعة على إنهاء نقل جثامين المتوفيين إلى المملكة.

وقد نقل المتحدث الرسمي بالسفارة عبد السلام العنزي تعازي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود لذوي المتوفيين داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلون، كما رجا عدم تداول أي صور لجوازات سفر المتوفين عبر رسائل أدوات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على مشاعر أهاليهم، مؤكدًا بأن السفارة قد تابعت الحادث فور وقوعه وتم التواصل مع ذويهم مباشرة لاستكمال إجراءات نقل الجثامين إلى المملكة.

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