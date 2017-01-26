وفاة وافد آسيوي في حريق عزبته بـ"شقري تبوك"

عثرت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك على جثة شخص بعد إخماد حريق في عزبة صغيرة مكوّنة من غرفة صفيح يسكنها وافد آسيوي الذي يعمل في بيع البرسيم بالقرب من قرية شقري التابعة لمنطقة تبوك.

وعلمت "سبق" من مصادر مطلعة أن الدفاع المدني سلّم الحادث بعد إخماد الحريق للشرطة بحكم الاختصاص للتحقيق واستلام الجثة، ويتوقع أن تعود الجثة للعامل الآسيوي الذي يسكن الغرفة ويعمل في بيع البرسيم في تلك المنطقة.