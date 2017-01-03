وفاة والدة عضو الشورى السابق حامد الشراري
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة عضو مجلس الشورى سابقاً، حامد بن ضافي الوردة الشراري.
وتقررت الصلاة على الفقيدة بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الأربعاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة القريات، فيما سيكون العزاء في منزل الشراري بحي الحميدية بالقريات.
أسرة تحرير "سبق" تقدم خالص التعازي لـ"الشراري"، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وفاة والدة عضو الشورى السابق حامد الشراري
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-03
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة عضو مجلس الشورى سابقاً، حامد بن ضافي الوردة الشراري.
وتقررت الصلاة على الفقيدة بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الأربعاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة القريات، فيما سيكون العزاء في منزل الشراري بحي الحميدية بالقريات.
أسرة تحرير "سبق" تقدم خالص التعازي لـ"الشراري"، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
04:48 PM
وفاة والدة عضو الشورى السابق حامد الشراري
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة عضو مجلس الشورى سابقاً، حامد بن ضافي الوردة الشراري.
وتقررت الصلاة على الفقيدة بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الأربعاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة القريات، فيما سيكون العزاء في منزل الشراري بحي الحميدية بالقريات.
أسرة تحرير "سبق" تقدم خالص التعازي لـ"الشراري"، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.