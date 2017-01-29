وفاة والد الفنان "ناصر القصبي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ قاسم القصبي، والد الفنان ناصر القصبي.
وتقررت الصلاة على الفقيد عصر اليوم في مسجد الراجحي بالرياض، فيما سيكون الدفن في مقبرة النسيم.
أسرة تحرير "سبق" تقدم العزاء للفنان ناصر القصبي وأسرة الفقيد، سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وفاة والد الفنان "ناصر القصبي"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-29
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ قاسم القصبي، والد الفنان ناصر القصبي.
وتقررت الصلاة على الفقيد عصر اليوم في مسجد الراجحي بالرياض، فيما سيكون الدفن في مقبرة النسيم.
أسرة تحرير "سبق" تقدم العزاء للفنان ناصر القصبي وأسرة الفقيد، سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
11:44 AM
وفاة والد الفنان "ناصر القصبي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ قاسم القصبي، والد الفنان ناصر القصبي.
وتقررت الصلاة على الفقيد عصر اليوم في مسجد الراجحي بالرياض، فيما سيكون الدفن في مقبرة النسيم.
أسرة تحرير "سبق" تقدم العزاء للفنان ناصر القصبي وأسرة الفقيد، سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.