وفاة والد الفنان "ناصر القصبي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ قاسم القصبي، والد الفنان ناصر القصبي.

وتقررت الصلاة على الفقيد عصر اليوم في مسجد الراجحي بالرياض، فيما سيكون الدفن في مقبرة النسيم.

أسرة تحرير "سبق" تقدم العزاء للفنان ناصر القصبي وأسرة الفقيد، سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.