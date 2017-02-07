"وفد الهيئة الملكية" يزور إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة الأميرة نورة

استضافت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، وفداً من الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، للاطلاع على آليات وإجراءات تنفيذ مشروع تطوير نظام الأجهزة الافتراضية (Virtual Desktop Infrastructure).





يُعد المشروع أحد المشاريع التطويرية الرائدة التي تعمل عليها الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات حالياً، لرفع كفاءة وجاهزية الأنظمة التقنية الداعمة للعملية التعليمية والإدارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من لَّدُنْ معالي مديرة الجامعة د. هدى بنت محمد العميل.