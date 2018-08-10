وفّرت لهم سبل الراحة.. أكثر من 86 ألف إيراني يؤدون فريضة الحج هذا العام

قدّمت المملكة لهم الخدمات ويحظون بالاهتمام كبقية حجاج بيت الله الحرام

أكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد حميدي، أن عدد الإيرانيين الذين سيشاركون في حج هذا العام، بلغ 86.500 ألف حاج، حسب ما نقلته "الإخبارية نت".

وقدّمت لهم المملكة سبل الراحة والطمأنينة كافة؛ حيث يحظون بالاهتمام كبقية حجاج بيت الله في كل أرجاء المعمورة.

وكان رئيس بعثة الحج الإيرانية "ناصر هويزاوي" قد قدّم شكره للحكومة السعودية لخدمتها المسلمين في شتى البقاع؛ مشيراً إلى أن حجاج إيران وصلوا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة براحة وطمأنينة استعداداً لأداء مناسكهم.

وقال "هويزاوي" وهو مساعد تنفيذي لمكتب شؤون الحج الإيراني في حينه: بالنيابة عن جميع حجاج إيران الواصلين عبر مطار جدة الدولي والذين قد وصلوا إلى مطار المدينة المنورة؛ نشكر على حسن التعامل وحسن السلوك الذي وجدناه إضافة للتعامل الجيد، وإن شاء الله حجاً مبروراً لجميع حجاج الأمة الإسلامية؛ وخاصة حجاج جمهورية إيران.