لقي سبعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأُصيب أربعة آخرون بإصابات متعددة؛ نتيجة حادث انقلاب وقع لهم قبل ظهر اليوم بعد محطة قهوة الجبل. وأوضحت إدارة مرور العاصمة المقدسة أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب لسيارة من نوع "برادو" على خط الساحل بالقرب من خمس نجوم باتجاه الليث، بقيادة شخص ويرافقه 11 مرافقًا من عائلته، ونجم عنه وفاة سبعة من مرافقيه امرأتين وخمسة أطفال، وإصابة السائق وبقية المرافقين الأربعة. وأضافت أن أسباب الحادث انفجار الكفر الأمامي الأيسر، وتم إسعاف المصابين لمستشفي النور، وباشر الحادث الملازم حاتم العصيمي بإشراف المقدم مصلح الآمر المناوب، ومازال التحقيق جاريًا. وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت في الساعة ١١:١٤ صباح اليوم الأحد بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق مكة الساحل بعد محطة قهوة الجبل، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه ست فرق إسعافية وفرقتي تدخل متقدم. وتابع "بادومان" أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود عدد خمس حالات وفاة وخمس حالات خطرة، ووجود حالتين بسيطتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات، ونقلت إلى مستشفى النور التخصصي.

7 وفيات و4 إصابات في حادث انقلاب مركبة على "طريق الساحل" أحمد العبدالله سبق 2017-01-29 لقي سبعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأُصيب أربعة آخرون بإصابات متعددة؛ نتيجة حادث انقلاب وقع لهم قبل ظهر اليوم بعد محطة قهوة الجبل.



وأوضحت إدارة مرور العاصمة المقدسة أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب لسيارة من نوع "برادو" على خط الساحل بالقرب من خمس نجوم باتجاه الليث، بقيادة شخص ويرافقه 11 مرافقًا من عائلته، ونجم عنه وفاة سبعة من مرافقيه امرأتين وخمسة أطفال، وإصابة السائق وبقية المرافقين الأربعة.



وأضافت أن أسباب الحادث انفجار الكفر الأمامي الأيسر، وتم إسعاف المصابين لمستشفي النور، وباشر الحادث الملازم حاتم العصيمي بإشراف المقدم مصلح الآمر المناوب، ومازال التحقيق جاريًا.



وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت في الساعة ١١:١٤ صباح اليوم الأحد بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق مكة الساحل بعد محطة قهوة الجبل، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه ست فرق إسعافية وفرقتي تدخل متقدم.



وتابع "بادومان" أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود عدد خمس حالات وفاة وخمس حالات خطرة، ووجود حالتين بسيطتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات، ونقلت إلى مستشفى النور التخصصي.



29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438 11:31 PM

​السبب انفجار الإطار الأمامي.. والتحقيقات جارية

7 وفيات و4 إصابات في حادث انقلاب مركبة على "طريق الساحل"





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لقي سبعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأُصيب أربعة آخرون بإصابات متعددة؛ نتيجة حادث انقلاب وقع لهم قبل ظهر اليوم بعد محطة قهوة الجبل.



وأوضحت إدارة مرور العاصمة المقدسة أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب لسيارة من نوع "برادو" على خط الساحل بالقرب من خمس نجوم باتجاه الليث، بقيادة شخص ويرافقه 11 مرافقًا من عائلته، ونجم عنه وفاة سبعة من مرافقيه امرأتين وخمسة أطفال، وإصابة السائق وبقية المرافقين الأربعة.



وأضافت أن أسباب الحادث انفجار الكفر الأمامي الأيسر، وتم إسعاف المصابين لمستشفي النور، وباشر الحادث الملازم حاتم العصيمي بإشراف المقدم مصلح الآمر المناوب، ومازال التحقيق جاريًا.



وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت في الساعة ١١:١٤ صباح اليوم الأحد بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق مكة الساحل بعد محطة قهوة الجبل، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه ست فرق إسعافية وفرقتي تدخل متقدم.



وتابع "بادومان" أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود عدد خمس حالات وفاة وخمس حالات خطرة، ووجود حالتين بسيطتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات، ونقلت إلى مستشفى النور التخصصي.

