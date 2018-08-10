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"وقار" تدعم خدماتها لـ"المسنين" بإطلاق برنامج "الأنفوجرافيك المعرفي" قريبًا

يقدم سلسلة تصاميم بأسلوب جذاب تهدف لتوثيق المعلومات وسهولة وصولها

تستعد الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" خلال الفترة القادمة لإطلاق برنامجها (الانفوجرافيك المعرفي)، الذي يقوم على استثمار تقنية الخرائط المعرفية (الانفوجرافيك) في إعادة نشر المحتوى المتعلق بكبار السن، مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والأبحاث التي تحدثت عن رعاية الإسلام بالإضافة لأهم الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بكبار السن (الصحية - النفسية - الاجتماعية - القانونية - الاقتصادية)، والتي يتم ترشيحها من قِبَل المختصين في هذه المجالات ، لتسهيل عملية نشرها وتداولها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة الاستفادة من الثروة المعرفية من الدراسات والأبحاث في المجالات المختلفة التي تحدثت عن كبار السن، والمساهمة في نشر الوعي وزيادة المعرفة لدى أفراد المجتمع بما يتعلق بكبار السن، عبر محتوى علمي موثّق يتم نشره في منصات التواصل الاجتماعي. كما يهدف البرنامج لتوسيع دائرة الاستفادة من المحتوى العلمي للأبحاث والدراسات من غير المتخصصين.

ومن المخطط أن يتم نشر سلسلة من الانفوجرافيك بشكل دوري وعددها (52 انفوجرافيك) لمدة عام كامل، وبمعدل انفوجرافيك واحد أسبوعياً، بمحتوى علمي مركّز وتصميم جذاب مع الإشارة إلى المرجع الذي تم استخلاص محتوى الانفوجرافيك منه، توثيقاً للمعلومات وحفظاً للحقوق، وتسهيلاً للباحثين والمهتمين الراغبين في الاستفادة من المراجع المشار إليها.

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"وقار" تدعم خدماتها لـ"المسنين" بإطلاق برنامج "الأنفوجرافيك المعرفي" قريبًا
سبق

تستعد الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" خلال الفترة القادمة لإطلاق برنامجها (الانفوجرافيك المعرفي)، الذي يقوم على استثمار تقنية الخرائط المعرفية (الانفوجرافيك) في إعادة نشر المحتوى المتعلق بكبار السن، مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والأبحاث التي تحدثت عن رعاية الإسلام بالإضافة لأهم الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بكبار السن (الصحية - النفسية - الاجتماعية - القانونية - الاقتصادية)، والتي يتم ترشيحها من قِبَل المختصين في هذه المجالات ، لتسهيل عملية نشرها وتداولها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة الاستفادة من الثروة المعرفية من الدراسات والأبحاث في المجالات المختلفة التي تحدثت عن كبار السن، والمساهمة في نشر الوعي وزيادة المعرفة لدى أفراد المجتمع بما يتعلق بكبار السن، عبر محتوى علمي موثّق يتم نشره في منصات التواصل الاجتماعي. كما يهدف البرنامج لتوسيع دائرة الاستفادة من المحتوى العلمي للأبحاث والدراسات من غير المتخصصين.

ومن المخطط أن يتم نشر سلسلة من الانفوجرافيك بشكل دوري وعددها (52 انفوجرافيك) لمدة عام كامل، وبمعدل انفوجرافيك واحد أسبوعياً، بمحتوى علمي مركّز وتصميم جذاب مع الإشارة إلى المرجع الذي تم استخلاص محتوى الانفوجرافيك منه، توثيقاً للمعلومات وحفظاً للحقوق، وتسهيلاً للباحثين والمهتمين الراغبين في الاستفادة من المراجع المشار إليها.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
02:25 PM

"وقار" تدعم خدماتها لـ"المسنين" بإطلاق برنامج "الأنفوجرافيك المعرفي" قريبًا

يقدم سلسلة تصاميم بأسلوب جذاب تهدف لتوثيق المعلومات وسهولة وصولها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" خلال الفترة القادمة لإطلاق برنامجها (الانفوجرافيك المعرفي)، الذي يقوم على استثمار تقنية الخرائط المعرفية (الانفوجرافيك) في إعادة نشر المحتوى المتعلق بكبار السن، مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والأبحاث التي تحدثت عن رعاية الإسلام بالإضافة لأهم الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بكبار السن (الصحية - النفسية - الاجتماعية - القانونية - الاقتصادية)، والتي يتم ترشيحها من قِبَل المختصين في هذه المجالات ، لتسهيل عملية نشرها وتداولها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة الاستفادة من الثروة المعرفية من الدراسات والأبحاث في المجالات المختلفة التي تحدثت عن كبار السن، والمساهمة في نشر الوعي وزيادة المعرفة لدى أفراد المجتمع بما يتعلق بكبار السن، عبر محتوى علمي موثّق يتم نشره في منصات التواصل الاجتماعي. كما يهدف البرنامج لتوسيع دائرة الاستفادة من المحتوى العلمي للأبحاث والدراسات من غير المتخصصين.

ومن المخطط أن يتم نشر سلسلة من الانفوجرافيك بشكل دوري وعددها (52 انفوجرافيك) لمدة عام كامل، وبمعدل انفوجرافيك واحد أسبوعياً، بمحتوى علمي مركّز وتصميم جذاب مع الإشارة إلى المرجع الذي تم استخلاص محتوى الانفوجرافيك منه، توثيقاً للمعلومات وحفظاً للحقوق، وتسهيلاً للباحثين والمهتمين الراغبين في الاستفادة من المراجع المشار إليها.

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