"وقاية" نجران تغلق عددًا من المحال بعد ضبط مخالفات صحية

"الشفق": ماضون في تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين

تواصل أمانة منطقة نجران، حملتها الرقابية "وقاية"، التي أطلقتها على جميع المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

وقال مدير إدارة الرقابة الشاملة، المهندس هادي آل قريع، إن الحملة استهدفت المطاعم، والمطابخ، والبوفيهات، والأسواق التجارية، ومستودعات الأغذية، وصوالين الحلاقة، والملاحم، والمسالخ، ونقاط الذبح، والمخابز، ومطاحن الحبوب، والباعة الجائلين؛ للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية، وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ وتحقيق الجودة في الخدمة.

وأضاف: الحملة أغلقت عددًا من المحال، وطبقت غرامات وجزاءات بلدية بحق محال أُخرى؛ بعد ضبط مخالفات صحية، تمثلت في تدني مستوى النظافة، وانتشار الحشرات، وعدم التقيد بالزي الرسمي، وتعطل أجهزة مصائد الحشرات، وعدم توفر شهادات صحية، وانتهاء رخص المحلات، وخلط المواد الغذائية بمواد التنظيف، وعدم وجود سجل زيارات.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي، عبدالله آل فاضل، أن ضبط تلك المخالفات يأتي في ظل توجيهات أمين منطقة نجران، المهندس فارس الشفق، وامتدادًا للحملة الرقابية "وقاية"، التي أطلقتها الأمانة في الخامس عشر من شهر شعبان الجاري، والمكلفة بمراقبة المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ والحد من ظاهرة الباعة المتجولين.

ونوه بأن الأمانة ماضية في تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين؛ حفاظًا على صحة المستهلكين، ورفعاً لمستوى الوعي البيئي والصحي.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين، إلى التواصل المباشر، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات صحية تمس المستهلك في مجال صحة وسلامة الأغذية عن طريق طوارئ الأمانة "940" والذي يعمل على مدار الساعة؛ لاستقبال جميع الملاحظات.